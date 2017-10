El Deportivo se hunde

n n nEl cambio de técnico, con la llegada de Cristóbal Parralo por Pepe Mel esta semana, no mejoró ayer las prestaciones defensivas del Deportivo y la UD Las Palmas lo agradeció para dejar la eliminatoria de Copa del Rey prácticamente sentenciada con una clara victoria (1-4) en el estadio de Riazor. El conjunto canario no necesitó demasiado para poner el 0-2 al descanso y sofocar el arreón posterior del conjunto herculino en el segundo tiempo, en el que los coruñeses, con uno menos desde el minuto 24 por expulsión de Juanfran, llegaron a rozar el empate antes de que Calleri completara la goleada.

Cristóbal repitió cinco jugadores respecto al último once de Mel: Juanfran, Sidnei, Guilherme, Fede Valverde y Lucas Pérez. Además, dejó la portería en manos del polaco Tyton.

RC Deportivo:

Tyton; Juanfran, Schär, Sidnei, Fernando Navarro; Guilherme (Mosquera, min.71), Edu Expósito, Fede Valverde; Bruno Gama (Gerard Valentín, min.56), Lucas Pérez (Florin Andone, min.71) y Zakaria Bakkali.

UD Las Palmas:

Raúl Lizoain; David Simón, Lemos, Bigas, Dani Castellano; Vitolo, Vicente Gómez (Hernán Santana, min.82), Javi Castellano (Samper, min.71), Momo; Jonathan Viera y Tana (Calleri, min.75).

Goles:

0-1, min.8: Momo; 0-2, min.16: Momo; 1-2, min.59: Lucas Pérez; 1-3, min.81: Calleri; 1-4, min.90: Calleri.

Árbitro:

Mateu Lahoz, del colegio valenciano. Expulsó al jugador del RC Deportivo Juanfran en el minuto 24 tras sacarle una amarilla por falta a Jonathan Viera y, acto seguido, la roja por protestar. Además, amonestó amarilla a Viera (min.6), Tana (min.34) y David Simón (min.49) por parte de la UD Las Palmas; y a Edu Expósito (min.9) y Guilherme (min.38), por los locales.