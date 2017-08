El adiós de Contador

Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya mejor despedida que en la carrera en casa, en mi país". Así resumió ayer su inminente retirada del ciclismo Alberto Contador, el único corredor español ganador de las tres grandes vueltas, en las que totaliza siete laureles.

El de Pinto anunció una doble noticia: su participación en la Vuelta y su retirada tras 14 años de profesional el próximo 10 de septiembre junto a La Cibeles de Madrid. Y lo hizo de manera aparentemente desenfadada, con sonrisa constante, gesticulante, convencido, con un sentimiento interno que solo él conoce.

Será su quinta participación en la carrera que ha conquistado tres veces, y el último disparo del mejor vueltómano español de la historia, el cuarto del palmarés de todos los tiempos, empatado a 7 grandes victorias con el mito italiano Fausto Coppi y Miguel Indurain.

Contador terminó el Tour en novena posición, "contento" por el hecho de haber superado el rosario de caídas, con la incertidumbre de renovar con el Trek o fichar por otro equipo y pendiente de anunciar su presencia o no en la Vuelta. Ayer resolvió todas las dudas.

El tiempo pasa, y como dice la canción de Pablo Milanés, "nos vamos poniendo viejos", aunque Alejandro Valverde, con 37 años y ahora lesionado, haga caso omiso al cantautor. En el caso de Contador, desalojado del podio del Tour desde sus triunfos en 2007 y 2009, no estar en la pelea por lo máximo termina por resultar inasumible.

Puede ser la primera causa de una decisión con la que ya 'amenazó' Contador en 2016, pero rectificó y aseguró que estaría dos años más en el pelotón. Se ha quedado en uno. Su idilio con el Tour no tiene vuelta atrás.n