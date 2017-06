Dovizioso vencedor a pesar de una intoxicación alimentaria

Dovizioso apenas pudo dormir la noche anterior y para evitar un desgaste físico excesivo decidió no disputar los últimos entrenamientos libres de la matinal dominical, en los que sólo salió en la última vuelta para practicar la salida.



Junto a Dovizioso en el podio acabó el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), líder del mundial -quien llegó a Mugello con una ventaja de 17 puntos y se marcha con 26-, y el también italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17)



El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) salió como un disparo nada más apagarse el semáforo rojo, como también Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), que salieron desde la segunda y tercera línea, respectivamente.



Aleix Espargaró (Aprilia RS GP) no estuvo tan afortunado y se vio penalizado con un paso por la calle de talleres al adelantarse al momento de apagarse el semáforo, lo que le relegó a la última plaza, desde la que intentó remontar, pero primero se salió de pista evitando la caída, pero poco después tuvo que tuvo que tomar el camino de talleres con problemas mecánicos.



La frenada de San Donato, al término de la primera vuelta, volvió a ser protagonista cuando Jorge Lorenzo por el interior superó tanto a Viñales como a Rossi, aunque se fue un poco largo y aguantó a la par con el italiano para superarlo en Luco, si bien poco después Rossi recuperó la primera posición.



Los adelantamientos resultaron una constante en esas primeras vueltas, siempre con Rossi como líder de la carrera, pero con Viñales, Lorenzo, Márquez y hasta Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) buscando un hueco por donde doblegar al rival.



En la cuarta vuelta y en la curva denominada Scarperia fue Viñales el que adelantó a Rossi y poco después, en la curva quince, lo hizo también Dovizioso, pero Rossi recuperó la segunda plaza rápidamente para volver a perder otra vez al final de la larga recta de meta, 1.141 metros, en donde la veloz Ducati puede desplegar todo su potencial.



Desde ese momento y con Maverick Viñales como líder, tras él se consolidó en la segunda plaza Andrea Dovizioso, por delante de Rossi, mientras que Márquez adelantó a Lorenzo y se fue tras el rebufo de Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17).



Más atrás Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), segundo en la tabla del mundial al llegar a Mugello, no pudo rendir al mismo nivel que en los entrenamientos y en pocas vueltas se vio relegado a la décima plaza, que luego fue la duodécima, rodando casi un segundo más lento que la cabeza de carrera por vuelta, hasta que en la última se fue por los suelos.



Pedrosa, que baja de la segunda a la quinta posición del mundial, intentó superar al británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) en un apurado interior, pero perdió por completo la adherencia en el tren delantero de su moto y se fue por los suelos llevándose por delante al inglés, que se lo recriminó con crudeza.



Por entonces, Viñales se mantuvo al frente de la carrera con Dovizioso pegado a él y un poco más atrás Rossi era quien aguantaba los envites de Petrucci y, ya a cuatro segundos Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16) doblegó primero a Jorge Lorenzo y después hizo lo mismo con Marc Márquez para situarse quinto, posición en la que concluyó la prueba.



Al principio de la vuelta catorce se produjo un nuevo cambio de líder al aprovechar la velocidad máxima de su Ducati Andrea Dovizioso para entrar primero en San Donato y empezar a distanciarse del trío perseguidor desde ese instante, si bien nunca tuvo una distancia tranquilizadora y menos cuando Petrucci superó Viñales para situarse tras la estela de su compatriota.



Dovizioso consiguió una ventaja tranquilizadora en las siguientes vueltas y Viñales, que fue de los pocos de delante que montó compuesto duro de neumáticos en ambas ruedas, esperó a poco menos de cuatro vueltas del final para superar a Petrucci e intentar, sin éxito, cazar al italiano.



El piloto de Ducati, a pesar de sufrir una intoxicación alimentaria que le tuvo casi toda la noche sin dormir y no le permitió realizar los últimos entrenamientos previos a la carrera, se adjudicó la victoria en la misma por delante de Viñales y Petrucci y con Rossi en la cuarta posición.



Marc Márquez no pudo con Álvaro Bautista y en esta ocasión tuvo que conformarse con la sexta plaza, con Jorge Lorenzo octavo, Esteve "Tito" Rabat (Honda RC 213 V) undécimo y Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16), decimocuarto.



No acabaron la carrera por problemas técnicos ninguno de los hermanos Espargaró, Aleix y Pol.