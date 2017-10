Dovizioso supera a Márquez en la primera jornada en Malasia

n n n Andrea Dovizioso (Ducati) dominó ayer en todo tipo de condiciones, seco y mojado, la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Malasia de MotoGP, en el que el español Marc Márquez (Honda) tiene opciones de proclamarse matemáticamente campeón del mundo.

La lluvia se erigió en protagonista de la segunda parte de la jornada, pues tanto los pilotos de Moto3 como después los de MotoGP se tuvieron que aclimatar a las nuevas condiciones y modificar la puesta a punto de sus motos.

Once segundos fue la diferencia de vuelta rápida entre unas condiciones y otras y con el asfalto mojado volvió a ser Dovizioso quien marcó las pautas a sus oponentes, si bien en esta ocasión mucho más cerca de líder del Mundial, Marc Márquez, quien por la mañana fue quinto en condiciones de seco y, por la tarde, logró la segunda plaza, aunque a más de medio segundo de su único rival camino de la cuarta corona mundial de MotoGP.

En lo que a la primera jornada se refiere en Malasia, Márquez indicó que "ha sido un buen día para nosotros, pero no de los mejores. Esta es una de las pistas en las que nosotros cada año sufrimos un poco y Ducati va rápido". Asimismo, el piloto de Repsol Honda aseguró que trabaja para ganar en Sepang pero no olvida que está en juego el Mundial: "Si toca no ser campeón aquí, tenemos que acabar la carrera y llegar a Valencia con un margen grande de puntos".n