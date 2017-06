Dovizioso suma en Barcelona su segunda victoria consecutiva

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que no pudo pasar de la décima plaza, continúa líder del mundial pero con apenas siete puntos de ventaja sobre Andrea Dovizioso y veintitrés respecto a Marc Márquez, que ya es tercero en el campeonato.



Al apagarse el semáforo no falló el autor del mejor tiempo, Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), quien comandó la carrera en las primeras curvas mientras que su compañero de equipo Marc Márquez se las tenía que ver con el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17) para esquivar su moto.



Petrucci se cambió de lado y al hacerlo casi estuvo a punto de colisionar con Márquez -lo que provocó la intervención de Dirección de Carrera para investigar la situación-, que pudo evitar el contacto para mantener la tercera posición en la que se colocó al apagarse el semáforo.



En ese momento ninguno de los dos pilotos oficiales de Yamaha supo aprovechar para ganar posiciones, pues Valentino Rossi completó la primera vuelta duodécimo y Maverick Viñales lo hizo en la decimosexta.



Durante ese primer giro Pedrosa no pudo aguantar el ataque de Jorge Lorenzo, el español que más carreras ha ganado en el circuito de Barcelona, con cuatro (2015, 2013, 2012 y 2010), que se situó líder, y Marc Márquez tras su estela para evitar que el de la Ducati Desmosedici GP17 se escapase demasiado pronto.



Tras ellos sorprendió por su eficacia la salida tanto de Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16) y Aleix Espargaró (Aprilia RS GP), que se colocaron tras los hombres de cabeza.



En la cuarta vuelta el tirón inicial de Jorge Lorenzo ya había conseguido la selección definitiva por la victoria, con escasamente cinco pilotos por delante pues además del de Ducati y el de Repsol Honda, estaban su compañero de equipo, Dani Pedrosa, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) y el alemán Jonas Folger (Yamaha YZR M 1).



Rossi y Viñales sucumbieron a los problemas con los neumáticos que arrastraron durante todos los entrenamientos y al italiano se le vio rodando en la décima posición y a Viñales decimoquinto, muy lejos de sus lugares habituales y dando muestras más que evidentes de no estar cómodos, algo no demasiado comprensible si se tiene en cuenta que Folger, con una moto semejante, estaba por delante plantando cara en cabeza de carrera a sus rivales.



Casi al final de la sexta vuelta, en la curva diez, Marc Márquez le hizo un espectacular interior a Jorge Lorenzo para ponerse líder y esa misma acción la realizó Dani Pedrosa justo unos instantes después, sin que el triple campeón del mundo de MotoGP de Ducati reaccionase y, muy al contrario, perdió la concentración y vio como su compañero de equipo, Andrea Dovizioso, también le superaba y no fue el último, pues tanto Danilo Petrucci como Jonas Folger aprovecharon sus problemas para doblegarlo.



Más atrás, el humo blanco de los tubos de escape de su Aprilia RS-GP dejó a Aleix Espargaró fuera de carrera cuando rodaba en la décima posición.



La octava vuelta fue para Dani Pedrosa, el más rápido de entrenamientos, que le metió la moto por dentro a final de recta a Márquez y poco después hizo lo mismo Dovizioso, en tanto que Valentino Rossi recuperó posiciones poco a poco y e la novena vuelta era octavo, con Viñales decimocuarto.



A partir de ese momento Pedrosa fue el encargado de marcar el ritmo, seguido como una sombra por Dovizioso, Márquez y Folger, con Álvaro Bautista sexto y Rossi peleando la octava posición con Lorenzo, mientras su compañero Viñales ganó una plaza para ser decimotercero en la duodécima vuelta, prácticamente el ecuador de la carrera de MotoGP.



Pedrosa aguantó líder de la carrera hasta el comienzo de la decimoséptima vuelta, cuando por velocidad y en la misma recta de meta Andrea Dovizioso se puso primero y poco después Marc Marquez esperó una oportunidad clara para superar a su compañero en Repsol Honda y evitar que el italiano se escapase camino de su segunda victoria consecutiva de la temporada.



Márquez intentó que Dovizioso no se escapase pero el ritmo del italiano, que bajó casi un segundo su vuelta rápida, le logró conseguir esa misma ventaja a cinco vueltas del final, una diferencia que, salvo error, le garantizaba el triunfo pues el español era consciente de que un error en forma de caída intentando cazar a su rival podía tener un precio excesivamente elevado.



Por detrás, Jorge Lorenzo comenzó a remontar posiciones en las últimas vueltas para doblegar a Danilo Petrucci, que acabó por los suelos, Jonas Folger y Johann Zarco e instalarse en la cuarta plaza, que ya no pudo mejorar al estar el resto de pilotos muy lejos.



Álvaro Bautista acabó en la séptima posición, con Valentino Rossi detrás de él, Maverick Viñales décimo, al ser superado en la última vuelta por Héctor Barberá, Tito Rabat (Honda RC 213 V) también en los puntos, decimoquinto, y Pol Espargaró (KTM RC 16) decimoctavo.