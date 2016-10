Dovizioso manda en una segunda clasificación extraña

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP16) dominó la segunda clasificación del Gran Premio de Malasia de MotoGP que se disputó hoy, sábado, en el circuito de Sepang y que resultó muy extraña por las distintas estrategias de los pilotos para afrontar la misma con el asfalto mojado por la lluvia.



Dovizioso fue el primero y último en marcar la vuelta rápida de los entrenamientos, por delante de los dos pilotos de Yamaha,su compatriota Valentino Rossi y el español Jorge Lorenzo, con el campeón del mundo de 2016, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en la cuarta plaza.



No obstante, Márquez no dejó pasar la oportunidad de "afinar" aún más la puesta a punto de su Repsol Honda RC 213 V durante los cuartos y últimos entrenamientos libres, en los que marcó el mejor tiempo tras desbancar al británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), que hasta ese momento había sido el más rápido, pero muy lejos de los registros matinales como consecuencia de la lluvia.



Tras el inglés, por entonces, estaban los también españoles Maverick Viñales (Suzuki GSX-RR) y Jorge Lorenzo, que dio muestras de ser mucho más competitivo sobre superficie mojada que en anteriores grandes premios.



Ya en la primera clasificación, el francés Loris Baz (Ducati Desmosedici GP14.2) se puso primero en su segunda vuelta y una más tarde el inglés Cal Crutchlow se quedó a 25 milésimas de segundo mientras su rival se iba por los suelos al cerrarse la dirección de su moto, lo que le permitió ponerse líder a poco más de cuatro minutos para el final de la serie, sin que ya hubiese nuevos cambios al comenzar a llover otra vez.



La segunda clasificación comenzó más o menos con las mismas condiciones, lluvia intermitente y asfalto mojado, aunque los doce pilotos integrantes de la misma salieron rápido para intentar aprovechar lo mejor posible el tiempo y ya en su segunda vuelta el italiano Andrea Dovizioso colocó su Ducati Desmosedici GP16 con 1,6 segundos de ventaja (2:11.511) sobre su compatriota Valentino Rossi (Yamaha YZ M 1), por entonces líder, en tanto que Márquez era séptimo y todos rodando con neumáticos de agua.



Tras completar los tres primeros giros se produjo el primer paso por talleres para muchos pilotos, pero no en el caso de Valentino Rossi, quien optó por dar el máximo de vueltas posibles para intentar mejorar el cuarto lugar que ocupaba por entonces, el tercero poco después, mientras que otros rivales, con Crutchlow o el español Aleix Espargaró (Suzuki GSX-RR) se iban por los suelos sin consecuencias para su integridad.



Ya con la bandera de cuadros ondeando en la línea de llegada, Dovizioso mejoró su tiempo en unas milésimas para ponerlo en 2:11.485, en tanto que Rossi le quitaba la segunda plaza a Lorenzo y el piloto de Repsol Honda se tenía que conformar con la cuarta plaza, justo por delante de Crutchlow.



El italiano Andrea Iannone (Ducati Desmosedici GP16), de regreso tras la lesión que sufrió en una vértebra, acabó en una meritoria sexta posición, por delante de Aleix Espargaró, Maverick Viñales, su compañero en el equipo Suzuki, y Álvaro Bautista, quien por tercera vez en la temporada metió a la Aprilia RS-GP en la segunda clasificación directa.



Bautista fue noveno a 1,8 segundos del registro de Dovizioso, auténtico dominador de la sesión, mientras que Pol Espargaró (Yamaha YZR M 1) fue undécimo, por delante de Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP14.2), que no estuvo tan acertado como en las tandas libres de pruebas.