Dovizioso se acerca a Márquez

Andrea Dovizioso (Ducati) estrechó diferencias con Marc Márquez (Honda) al ganar ayer el Gran Premio de Japón de MotoGP, que se disputó en Motegi, donde el español Joan Mir (Honda) falló el primer intento de proclamarse campeón del mundo de Moto3.

Márquez no pudo doblegar a Dovizioso, que iguala en victorias con el piloto de Repsol –cinco–, en una última vuelta en la que un pequeño error casi le hizo irse por los suelos. La diferencia entre ambos en la lucha por el Mundial es de apenas once puntos a favor del español a falta de tres grandes premios.

No quería sorpresas Marc Márquez y por eso en cuanto se apagó el semáforo rojo salió como un disparo para situarse líder. Una vuelta más tarde, Danilo Petrucci (Ducati) se colocó líder, mientras que por detrás llegó otro piloto de Ducati, el italiano Dovizioso.

Mientras tanto, el italiano Valentino Rossi (Yamaha) se fue al suelo y con ello se vio abocado a una retirada que le aleja definitivamente de la lucha por el título.

En el ecuador de la carrera, Petrucci apenas tenía una décima de segundo de ventaja sobre Márquez, con Dovizioso tras su estela, y fue entonces cuando el piloto de Repsol Honda atacó al italiano para superarlo y recuperar el liderato. En ese mismo giro Dovizioso adelantó a su compatriota para evitar que el español se escapase.

Entre ambos se estableció una particular pelea que llegó hasta menos de tres vueltas para el final, cuando ambos se enzarzaron en un duelo mano a mano con adelantamientos al límite. Las dos vueltas finales resultaron de auténtico infarto y, aunque Márquez intentó aguantar la primera posición, Dovizioso supo esperar su oportunidad para doblegar a un Marc Márquez que no arrojó la toalla en ningún momento.

Por otro lado, el italiano Romano Fenati (Honda) fue el vencedor de Moto3 en una carrera que frenó las intenciones del español Joan Mir (Honda) de proclamarse matemáticamente campeón, pues por primera vez en lo que va de temporada acabó fuera de los puntos.

La única victoria española en Japón llegó de la mano de Álex Márquez (Kalex), quien protagonizó un claro triunfo en Moto2 por delante del también español Xavier Vierge (Mistral 610), que logró su primer podio mundialista.n