El dopaje de estado salpica a más de 1.000 olímpicos rusos

La segunda entrega del Informe McLaren, hecha pública ayer en Londres, denuncia la "conspiración institucional" del dopaje en Rusia y revela que más de 1.000 deportistas olímpicos de ese país, auspiciados por las autoridades, se vieron implicados o se beneficiaron de manipulaciones para ocultar sus positivos entre 2011 y 2015.

El catedrático canadiense Richard McLaren, acompañado de Martin Dubbey y de Diana Tesic, presentó la segunda parte de su informe, encargado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Cinco meses después de la primera entrega, en la que McLaren concluyó que los laboratorios de Sochi y Moscú, supervisados por el ministerio de Deportes de Rusia, encubrieron el uso de sustancias prohibidas y manipularon los resultados de los análisis de los deportistas rusos durante los Juegos de Invierno de Sochi 2014, el responsable del informe reveló que el estado ruso empleó este sistema también durante los Juegos de Londres 2012 y los Mundiales de Atletismo de 2013.

En esta segunda entrega, McLaren asegura que más de 500 controles positivos se hicieron pasar por negativos en un "encubrimiento que evolucionó hasta unos niveles sin precedentes" y cuya extensión "probablemente no podrá ser nunca plenamente establecida".

"Esta conspiración institucional existió entre deportistas, auspiciados por oficiales rusos del ministerio de Deporte y con el apoyo de la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada), el CSP (Centro de Entrenamiento de los Equipos Nacionales rusos) y el laboratorio de Moscú para manipular controles de dopaje. Estos deportistas no actuaron solos, sino dentro de una infraestructura", explicó.

Más de 1.000 deportistas rusos pertenecientes a 30 federaciones deportivas –entre ellas el fútbol– se beneficiaron de manipulaciones para esconder sus análisis positivos de dopaje durante cuatro años. Ésa fue la conclusión principal a las que llegó el profesor McLaren en su informe.

McLaren confirmó y amplió los hallazgos del primer reporte, sobre todo el sistema para manipular los frascos de orina que se utilizó en los laboratorios de Moscú y Sochi durante los Juegos de 2014. A través de este método, conocido como 'salva' o 'cuarentena', y que se empleó para convertir las muestras positivas en negativas, los dirigentes identificaban, con la ayuda de la Rusada, al propietario de las muestras y lo catalogaban como 'salvado' o 'en cuarentena'. Si era de los primeros, se escondía, se registraba como negativo en el sistema informático por el que la AMA y las federaciones informan de los controles, y se falsificaba el informe. Si era de los segundos, se seguía con el procedimiento.

Grigory Rodchenkov, antiguo director del laboratorio de Moscú, fue el encargado de cambiar y alterar los frascos, añadiendo sal o gránulos de Nescafé para tratar de igualar la consistencia y la densidad de las muestras originales.

Según el informe, en los frascos de orina de cuatro ganadores de medallas de oro en Sochi se encontraron unos niveles de sal "fisiológicamente imposibles para el ser humano", mientras que hay indicios de que las muestras de otros doce medallistas en los Juegos de Invierno fueron modificadas.

No obstante, McLaren insistió en que "sí se puede confiar en Rusia, aunque ha de llevar a cabo una reforma considerable".n