Dolor en el fútbol gallego

El fútbol gallego se sumó ayer al dolor por el accidente en Colombia del avión que trasladaba al equipo brasileño del Chapecoense. Entre los supervivientes no se encuentra el futbolista Filipe Machado, que militó en el Pontevedra, club que en las redes sociales expresó su consternación por la tragedia.

"Luto en el mundo del fútbol. El Pontevedra lamenta la pérdida de Filipe Machado, exgranate y víctima del accidente aéreo en Colombia", escribió el club pontevedrés.

Por su parte, el argentino Eduardo 'Toto' Berizzo, entrenador del Celta, se mostró "sorprendido" y "consternado" por el accidente.

"Es una noticia horrible, trágica, que enluta no sólo al deporte sino a todo el mundo. Cuando sucede una cosa así uno se entristece de manera profunda", declaró el técnico celeste en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Varios futbolistas de la plantilla del Celta también mostraron su consternación por lo sucedido en las redes sociales: "¡Un día muy triste! Mis oraciones van dirigidas a todos los implicados. R.I.P", escribió el internacional sueco John Guidetti en Twitter, donde Marcelo Díaz señaló: "Imposible no emocionarse. Vamos, vamos Chape!!! Descansen en paz amigos de Chapecoense".

"Mi más sincero pésame a todas las familias afectadas por el accidente de avión en el que viajaba el Chapecoense", redactó el defensa central Sergi Gómez.

El RC Celta publicó también un mensaje en las redes sociales: "El celtismo se une al dolor por la tragedia del Chapecoense. Nuestras condolencias y apoyo al club, a los aficionados y a las familias de las víctimas".

El otro equipo gallego de Primera División, el Deportivo de La Coruña, expresó igualmente sus "condolencias y fuerza para todos los familiares y amigos de las víctimas del accidente".

Y el CD Lugo, que milita en Segunda División, transmitió sus "más sinceras condolencias a la familia del Chapeoense tras el accidente sufrido".

La Federación Gallega de Fútbol también se sumó "a las muestras de dolor y condolencias por el trágico accidente aéreo sufrido por el equipo brasileño Chapecoense".

Consternación en España

Las muestras de dolor por esta tragedia llegaron a todo el fútbol español. "La Liga quiere mandar todo su apoyo al ChapecoenseReal y a toda la familia del fútbol brasileño. Mucha fuerza y ánimo", expresó el organismo que preside Javier Tebas Medrano, quien personalmente transmitió también su "apoyo y fuerza" al equipo "ante este trágico accidente".

La AFE también se sumó al dolor con un mensaje en su cuenta de Twitter en el que habló de "momento muy duro para el fútbol" y añadió que los futbolistas españoles están "entristecidos y abatidos por el terrible accidente de avión que ha sufrido el Chapecoense".

"Todo mi apoyo para el Chapecoense y para el fútbol brasileño. Les envío un fuerte abrazo", indicó el exfutbolista Raúl González. n