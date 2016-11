Derbi de alta presión

Atlético de Madrid y Real Madrid compiten hoy en su enésimo derbi en tres años y medio, el último del Vicente Calderón y un examen parcial por el campeonato entre dos de los mejores equipos de Europa y los últimos finalistas de la 'Champions', de nuevo enfrentados en la carrera por la Liga.

Cinco meses después del partido de los partidos en San Siro por el máximo título europeo, ganado en los penaltis por el conjunto blanco, ambos equipos retoman su rivalidad en un duelo de alta presión por tres puntos transcendentales, por el mínimo margen de error del Atlético y por el aspecto emocional y pasional del derbi.

Ni siquiera la altura en el tiempo de la cita, apenas la duodécima jornada del torneo, resta magnitud al desafío. No puede fallar el bloque rojiblanco, a seis puntos de la cima de la Liga que domina el Real Madrid. Ni debe fallar el equipo blanco, que expone su liderato con dos puntos sobre el Barcelona.

El 'virus FIFA' ha apartado del choque a Álvaro Morata, baja por una lesión muscular en el Real Madrid, y ha mantenido en duda hasta el jueves a Antoine Griezmann en el Atlético. El internacional francés, reintegrado entonces al trabajo con el grupo, llegará a tiempo y recuperado a la cita y al once.

Es un derbi más decisivo para el Atlético, que en tres jornadas ha pasado del liderato al cuarto puesto, mientras se abre un debate sobre su evolución, más dominador con el balón y con más tendencia hacia arriba, pero, por extensión, más expuesto en su retaguardia.

Enfrente, el Real Madrid recupera a Sergio Ramos y a Benzema, cuya participación de inicio no está asegurada, pero Zinedine Zidane sigue sin poder contar con hombres como Kroos o Casemiro en el centro del campo.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Gabi; Griezmann, Saúl, Koke, Carrasco; y Gameiro o Fernando Torres.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kovacic, Modric; Lucas Vázquez o Benzema, Isco, Bale; y Cristiano Ronaldo.