Debut de las olas de Riazor

Olas largas y altas, viento del norte y un pasillo desde el mar abierto hasta la playa. La liga ACT vivirá este sábado (18:00) una jornada especial, el particular debut del campo de regatas que más incidencias y espectáculo acumula en el remo gallego, el de A Coruña, en la playa de Riazor.

Galicia se caracteriza por las rías y las regatas con mar en calma y ola corta, pero todos los remeros que hayan pasado en las últimas décadas por las bancadas de una trainera de Galicia hablarán del Teresa Herrera y Riazor. Es la 'Concha' gallega, el lugar en el que el Atlántico rompe con fuerza hacia la playa urbana de A Coruña en una especie de pasillo que favorece la entrada de las olas y permite jugar con el mar, tomar empopadas y realizar remontadas imprevisibles o vivir hundimientos memorables.

"La previsión es que la ola va a estar cerca de los dos metros. Es una cifra considerable y yo seguro que me voy a divertir", asegura David Álvarez, el patrón de la "Mar do Con" de Tirán Pereira. Un deportista veterano, que pasó por múltiples situaciones y que disfruta con condiciones extremas, en las que su importancia se incrementa: "El otro día en San Sebastián estuvimos bien y esta regata es similar, aunque modificaron la ubicación habitual del campo de regatas. Estará más centrado en el Orzán con las olas más directas, que darán fuerte en las traineras, pero sin acercarse a la playa, donde levantan más".

Este cambio de ubicación es la única diferencia con una final del Teresa Herrera, en la que "las balizas se montan más hacia la zona del Domus y allí las calles uno y dos son malas. Se forma mejor ola en las centrales, pero el sábado iremos a ciegas", afirma el patrón de Tirán.

Por su parte, Marco Antonio Castelao, entrenador de Chapela, conoce a la perfección las regatas en el Orzán, primero como remero y ahora como técnico. Por eso indica que "es una regata que me gusta mucho y que siempre preparo con dedicación cuando me toca remar. Hace poco, en un Teresa Herrera veníamos quedando todo el año últimos y penúltimos y nos plantamos allí e hicimos una quinta posición, la mejor regata del año".

Castelao relata que "los sábados por la tarde siempre se suelen complicar las condiciones. Entra el viento y las olas son muy largas". De hecho, en 2007 una ola rompió la trainera de Chapela y varios remeros terminaron en el agua, aunque sin daños personales. Los materiales fueron cuantiosos y Castelao explica que "esa temporada no estaba en el equipo, pero alguno de los remeros que tengo ahora sí que estaban. De hecho, uno de ellos quedó con miedo después de aquello y tengo problemas para que reme en mar abierto. Ya me pasó allí y en otras regatas con estas características".

El preparador indica que "aquel año pusieron las balizas muy cerca de tierra y las traineras se despistaron. Estaba mal día y se acercaron mucho a la orilla. Chapela tuvo el problema que tuvo y Tirán libró por poco. Es una zona donde el mar da fuerte. Este sábado en la ACT el campo de regatas es algo más exterior, pero habrá mucho movimiento y las condiciones serán duras".

Aquella rotura de trainera de Chapela fue un incidente espectacular, pero aislado en una bahía que garantiza el espectáculo deportivo. Entre las historias vividas en el Orzán existen regatas en las que una trainera marcaba cinco segundos sobre sus rivales con el mar a favor y perdía diez con él en contra. También existen casos donde gestionar la ola en una ciaboga supone ganar dos segundos o perder media docena.

Como expresó Castelao, uno de sus remeros puede llegar a pasar miedo porque los deportistas, sentados en su tablilla de madera, pueden observar cómo se eleva la ola procedente del interior del Atlántico a unos metros de la popa de su embarcación. Por momentos, casi deja de observar el cielo porque el volumen de agua entra por la posición del patrón y levanta el barco para ponerlo en situación de cuesta abajo en el mar. Ahí es cuando deben subir el ritmo de paladas y duplicar o triplicar la velocidad en cuestión de décimas de segundo. Se vivirá el sábado con Tirán como protagonista.n