Cuestión de reacción

Villarreal y Real Madrid se miden en el estadio de La Cerámica (M+ Partidazo) en un partido en el que el equipo local se centrará en la Liga tras su eliminación europea, mientras que el líder no debe fallar tras la derrota del miércoles en Mestalla, para no desperdiciar su ventaja.

El objetivo de los locales es regresar a Europa al final de este campeonato y el del equipo madrileño volver a distanciarse de sus perseguidores con el colchón que supone la posibilidad de sumar en el partido todavía pendiente, el que debe jugar en Vigo ante el Celta.

Para el Villarreal es fundamental recuperar la confianza de su afición, ya que el equipo ha reflejado su irregularidad con los últimos resultados y prueba de ello es que viene de caer con estrépito en Europa ante la Roma, pero fue capaz de ganar en Anoeta a la Real Sociedad, un rival que le precede en la tabla.

Nicola Sansone, con molestias en el sóleo, no ha podido llegar al encuentro, para el que también se ha caído a última hora el defensa José Ángel, con molestias físicas. Por ello, en principio el equipo estará formado por Sergio Asenjo como portero, con una línea defensiva con Mario Gaspar, Mateo Musacchio, Víctor Ruiz y Jaume Costa y con Bruno Soriano y Manu Trigueros como pivotes. En las bandas estarán Jonathan Dos Santos y Samu Castillejo y en la delantera, al no estar Sansone, jugarán Cédric Bakambu y Adrián López.

En el Real Madrid, los retoques de Zidane al once devolverán a la titularidad, tras dos apariciones posteriores a su lesión, al galés Gareth Bale.

Villarreal: Asenjo, Mario, Musacchio, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Bruno, Trigueros, Dos Santos, Castillejo, Bakambu y Adrián.

real Madrid: Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos o Isco, Modric; Bale, Cristiano.