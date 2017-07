El CSD suspende por un año a Ángel María Villar y Padrón

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, anunció ayer tras la reunión de la Comisión Directiva del organismo la suspensión cautelar de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del vicepresidente Juan Padrón por un año. "La Comisión Directiva ha acordado por unanimidad suspender motivadamente y de forma cautelar y provisional por un año al señor Villar y al señor Padrón, que puede ser reconsiderada en virtud de los acontecimientos", aseguró Lete al término de la reunión, que duró algo más de una hora.

Villar está encarcelado desde el pasado día 20 tras la operación "Soule", por la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le acusa de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares. Por esta misma operación están encarcelados su hijo, Gorka Villar, y el vicepresidente primero de la RFEF y responsable de la federación territorial tinerfeña, Juan Padrón.

La suspensión de Villar y Padrón se ha acordado por "unanimidad" de los doce miembros presentes ayer de los catorce que forman la Comisión Directiva del CSD, ya que se ausentaron el presidente de la Federación de Pelota, Julián García, y el director del Comité Paralímpico, Alberto Jofre.

Lete especificó que en el caso de Padrón, el CSD ha solicitado que la Real Federación Española de Fútbol certifique si pertenece a un órgano de gobierno y control de la RFEF en la nueva junta directiva, ya que el CSD sólo puede suspender a cargos que formen parte de un órgano de gobierno y control.

El presidente del CSD explicó que el organismo que preside instará a la RFEF a que sustituya al presidente utilizando los mecanismos del artículo 34.7 de sus estatutos, que prevé que en caso de "ausencia, enfermedad o cualquier otra causa" el presidente sea sustituido por alguno de los vicepresidentes, el tesorero o el miembro de mayor antigüedad o de más edad de la junta directiva.

Por último, Lete confirmó que el CSD se personará como acusación particular en el procedimiento judicial que se sigue por el caso "Soule", siempre en función del criterio de la Abogacía General del Estado y "en el momento procesal oportuno".

La decisión del CSD se produce después de que el lunes el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) decidiera por unanimidad abrir expediente disciplinario a Villar, a requerimiento del Consejo Superior de Deportes. Este expediente del TAD, que podría llevar a la inhabilitación de Villar, quedará en suspenso hasta que se produzca una resolución judicial en el procedimiento que tiene en marcha la Audiencia Nacional, según indicó el Tribunal en su resolución.

La suspensión decidida ayer se enmarca en las competencias que tiene la Comisión Directiva del CSD para suspender, motivadamente y de forma cautelar y provisional, al presidente y demás miembros de los órganos de gobierno y control de las federaciones deportivas españolas y ligas profesionales, según unos supuestos que recoge el artículo 43, b) y c), de la Ley del Deporte de 1990.

Dicho artículo 43 c) confiere a la mencionada comisión la competencia para "suspender motivadamente, de forma cautelar y provisional, al presidente o a los demás miembros de los órganos directivos, cuando se incoe contra los mismos expediente disciplinario, como consecuencia de presuntas infracciones o irregularidades muy graves y susceptibles de sanción, tipificadas como tales en el artículo 76 de la presente Ley".

Ayer, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas (Madrid), se reunió la Comisión Delegada de la RFEF, aplazada la semana pasada tras los registros realizados en la sede federativa el martes 18.

Para hoy está prevista la celebración de la Asamblea, que debía haberse realizado el jueves 20, en la que estarán presentes por parte del CSD el subdirector general de Régimen Jurídico, Ramón Barba, y el subdirector general de Alta Competición, Carlos Gascón.n