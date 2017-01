Croacia tumbó a España

La selección española de balonmano no podrá, a diferencia de los tres últimos mundiales, pelear por las medallas en el Mundial de Francia, tras caer ayer eliminada en los cuartos de final al perder por 29-30 ante Croacia, en un duelo en el que España no pudo aprovechar un último balón para forzar la prórroga.

El conjunto español, que se había ganado una última bala, gracias a una excepcional parada del cangués Rodrigo Corrales a lanzamiento de Luka Cindric, no supo aprovechar los poco más de quince segundos que quedaban en el reloj y acabó por malgastar su última ocasión con un forzado lanzamiento de Julen Aginagalade que se estrelló contra los brazos de los jugadores croatas.

Un ejemplo de los problemas que evidenció durante el encuentro el equipo español cuando tuvo que atacar en estático la fornida defensa croata, que se convirtió en todo momento en un problema irresoluble para los de Jordi Ribera.

Ni los goles de Álex Dujshebaev, el único que pareció capaz de romper con sus sorpresivos lanzamientos la muralla balcánica, sirvieron para evitar la derrota del conjunto español, que en el momento que no pudo correr quedó a expensas de la selección croata.

Consciente de la imposibilidad, en ausencia de un lanzador, de superar la altísima defensa que lideran los gigantescos Jakov Gojun y Zeljko Musa, Ribera apostó desde el inicio por imponer un endiablado ritmo que le permitiera sorprender sin formar a la zaga croata.

Así, a la carrera, España logró tomar la iniciativa tanto en el juego como en el marcador, en el que Croacia no pudo estrenar su casillero hasta cumplidos los cuatro minutos de juego (2-1).

Sin embargo, toda la clarividencia que mostró la selección española cuando pudo volar sobre la pista se tornó en sombras cuando los de Jordi Ribera tuvieron que enfrentarse al ataque estático.

Los Hispanos, sin posibilidades de correr, perdieron la iniciativa, que pasó a manos de los cañoneros croatas, en especial del joven Marko Mamic, y el partido se les empezó a escapar por ahí.

España:

Pérez de Vargas; Balaguer (3), Dujshebaev (5), Gedeón Guardiola (1), Morros (-), Cañellas (1) y Ángel Fernández (7) –equipo inicial–, Corrales (ps), Gurbindo (1), Rivera (3, 2p), Víctor Tomás (3), Entrerríos (-), Sarmiento (1), Aginagalde (1), Goñi (3) y Figueras (-).

Croacia:

Pesic; Horvat (4, 1p), Sebetic (1), Duvnjak (3), Mandalinic (-), Strlek (-) y Musa (3) -equipo inicial- Stevanovic (ps), Mihic (-), Stepancic (2), Gojun (1), Matulic (-), Kontrec (2), Jotic (-), Mamic (9) y Cindric (5).

Parciales:

3-3, 7-6, 9-9, 11-12, 14-15 y 15-17 (descanso) 17-21, 20-23, 24-26, 26-27, 28-29 y 29-30.

Árbitros:

Gjeding y Hansen (DEN). Excluyeron por dos minutos a Rivera por España; y a Horvat, Duvnjak (2) y Musa por Croacia.

Incidencias:

Encuentro de cuartos de final del Mundial de Francia 2017 disputado en L'Arena de Montpellier ante unos 11.000 espectadores.