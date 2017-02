"Las críticas me afectan cero, me avala mi trabajo"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, aseguró ayer que los resultados que se produzcan con vistas a lo que queda de temporada "no tienen nada que ver con la decisión" de continuar en el banquillo azulgrana.

El preparador asturiano, cuyo contrato con el Barcelona termina el próximo 30 de junio, afirmó en la rueda de prensa previa ante el Leganés que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro. "Lo que pase en los próximo meses no tiene nada que ver con mi decisión", subrayó Luis Enrique Martínez, quien aseveró que "todavía no he tomado una decisión" con respecto a su futuro.

El técnico azulgrana compareció con el recuerdo del 4-0 contra el PSG todavía muy presente en el entorno. "Me afectan cero las críticas, porque si no no podría estar sentado aquí durante casi tres años. No miro ni me interesa lo que se pueda opinar. Hay una distancia considerable entre vosotros (los periodistas) y mi persona", dijo. "Me avala mi trabajo", añadió.

En cualquier caso, quiso enviar un mensaje de optimismo al afirmar que "estamos vivos en las tres competiciones", aunque reconoció que en la Liga de Campeones están "un pelín tocados". En este sentido, se mostró convencido de que sus jugadores van a tener "alguna posibilidad" de remontar el partido de vuelta de los octavos de final que se disputará en el Camp Nou el próximo 8 de marzo.

"Desde el miércoles estará ese partido con el PSG en mi cabeza, cada noche y cada minuto, pero falta todavía mucho", advirtió Luis Enrique, quien admitió que el 4-0 en el Parque de los Príncipes fue un "varapalo que nos ha aparecido por sorpresa. El rival fue superior y hay que aceptarlo y, a partir de ahí, hay que mejorar nuestro rendimiento. El resultado fue justo, incluso pudo ser mayor", reconoció.

Después del enorme varapalo sufrido en París, el equipo de Luis Enrique no se puede permitir más concesiones esta noche en la Liga ante el Leganés para seguir la estela del líder, el Real Madrid.

En la alineación del Barça podría haber una serie de variaciones. La principal será quién sustituirá de mediocentro al sancionado Busquets. También cabe la posibilidad de que Luis Enrique reserve a Piqué, a un partido de la suspensión, y que si ve una amarilla más podría perderse el partido del próximo fin de semana ante el Atlético.

Como Javier Mascherano está lesionado, el eje de la defensa podría estar formado por Mathieu y Umtiti, aunque también podría darse la circunstancia de que Luis Enrique vuelva a alinear una defensa de tres, como ocurrió en el partido de la primera vuelta, que el Barcelona ganó 1-5.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Mathieu, Alba; André Gomes, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez y Neymar jr.

Leganés: Herrerín; Víctor Díaz, Mantovani, Insua, Diego Rico; Gabriel, Alberto Martín; Samu García, Szymanowski, Bueno y Guerrero.