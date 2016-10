Cristiano Ronaldo y Morata mantienen líder al Real Madrid

Cristiano Ronaldo, con tres goles, y Álvaro Morata, con otro más, rescataron al Real Madrid, en Vitoria, ante el Deportivo Alavés, que se adelantó, jugó un buen primer tiempo y sucumbió al final a la calidad del rival.



La escuadra merengue se repuso de un tempranero gol del Alavés con dos goles de Cristiano Ronaldo, el primero de ellos mediante un polémico penalti por mano de Deyverson tras un lanzamiento de falta de Gareth Bale.



El técnico blanco, Zinedine Zidane alineó al trío ofensivo formado por Bale, Ronaldo y Benzema que tuvieron que enfrentarse a una defensa de tres centrales planteada por Mauricio Pellegrino.



El encuentro comenzó con un Real Madrid que llevó la iniciativa, que se encontró con un Alavés que le cedió el balón y le esperó replegado en su campo en busca de alguna oportunidad al contraataque.



A pesar de todo, con los equipos tomando posiciones, el conjunto albiazul aprovechó un contraataque en el minuto 7 que condujo Theo hasta la línea de fondo y Deyverson remató a la red, después que la zaga madridista no acertará a despejar el balón.



El plantel de Zinedine Zidane intentó la igualada en los minutos posteriores, pero fue el Alavés, en el minuto 13, el que estuvo más cerca de ampliar el marcador a través de un remate de cabeza de Edgar Méndez que se fue a la izquierda de la portería de Keylor Navas.



La polémica llegó en el minuto 16, cuando tras una falta lanzada por Gareth Bale, el colegiado decretó la pena máxima por una dudosa mano de Deyverson, que se encontraba en la barrera formada por los albiazules.



Fernando Pacheco no adivinó el lanzamiento de Cristiano Ronaldo y el portugués puso las tablas en Mendizorroza.



Momentos después de la igualada (min. 24), Zidane se vio obligado a recomponer su defensa con un cambio natural y dio entrada a Nacho que sustituyó a Pepe con molestias musculares.



Los locales no se arrugaron tras el empate y pusieron en problemas a la defensa blanca, a pesar de que no pudieron tirar entre los tres palos.



Ronaldo volvió a aparecer en el minuto 32 para rescatar al Real Madrid con un latigazo desde fuera del área que tocó en el marroquí Zou Feddal y se coló en la meta alavesista para adelantar a los madrileños (1-2).



Tras el gol del Real Madrid, los dos equipos buscaron la portería rival sin éxito y el encuentro bajó de intensidad y se llegó al descanso con una ventaja mínima para el líder de la LaLiga Santander.



En la reanudación, y aún sin cumplirse el primer minuto, Keylor Navas salvó el empate del Alavés y resolvió de manera magistral un mano a mano con Víctor Camarasa.



El conjunto local lo siguió intentando al contraataque y Deyverson obligó a estirarse al guardameta madridista en el minuto 55, tras un remate ajustado al palo derecho.



El choque entró en un tramo en el que ambos equipos gozaron de oportunidad y culminaron varias jugadas elaboradas. El Alavés subió líneas y aunque no varió el dibujo táctico pudo combinar en ataque.



En el minuto 78, el árbitro, Sánchez Martínez, señaló un segundo penalti a favor del Real Madrid por una falta sobre Ronaldo al intentar rematar un saque de esquina.



El portugués volvió a lanzar desde los once metros, pero en esta ocasión Pacheco adivinó las intenciones de Cristiano, rechazó el disparo y mantuvo el encuentro abierto.



En la recta final, Álvaro Morata sentenció el envite con un contraataque muy bien armado por el equipo blanco que ganó la espalda de la zaga albiazul y superó por encima al portero babazorro (1-3).



Con el partido roto, Ronaldo hurgó más en la herida vitoriana y aprovechó la indecisión de la defensa alavesista para ampliar la ventaja del Real Madrid, 1-4, después de una llegada de Marcelo, que combinó con el portugués dentro del área.



- Ficha técnica:



1 - Deportivo Alavés: Pacheco; Kiko Femenía, Alexis, Feddal, R.García, Theo; Dani Torres (Santos, min. 83), Camarasa, Manu García (Krsticic, min. 61); Edgar (Katai, min. 66) y Deyverson.



4 - Real Madrid: Keylor Navas; Danilo, Pepe (Nacho, min. 24), Varane, Marcelo; Kroos, Kovacic, Isco; Bale (Lucas Vázquez, min. 87), Ronaldo y Benzema (Morata, 66).



Goles: 1-0, m.7: Deyverson. 1-1, m.16: Ronaldo, de penalti. 1-2, m.32: Ronaldo. 1-3, min. 84: Morata. 1-4, min. 88: Ronaldo.



Árbitro: Sánchez Martínez (Murciano). Expulsó a Mauricio Pellegrino por protestar en el minuto 77. Además amonestó a los locales Deyverson (min. 15), Dani Torres (38), Theo (51) y Femenía (80) y Krsticic (86); y al visitante Bale (59).



Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la LaLiga Santander, disputado en Mendizorroza ante 19.840 espectadores que llenaron el estadio vitoriano.