Cristiano: "A los que dudan, lo hemos ganado todo"

El delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo recibió ayer en Dubai el premio como mejor jugador del mundo en la séptima edición de los Globe Soccer Awards, y el premio al jugador más solidario del mundo, denominado "Good Will Award".

El premio al mejor jugador, que el portugués conquista por cuarta vez, fue recogido por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que a su vez recibió el premio al mejor presidente del año y al mejor club. Cristiano Ronaldo, cuatro veces ganador del Balón de Oro, participó por videoconferencia para agradecer esta distincióny su representante, Jorge Mendes, recogió el premio al jugador más solidario.

Cristiano respondió con un "lo hemos ganado todo" a quienes "aún dudan" de él, del Real Madrid y de la selección de su país. Salía al paso así a las críticas recibidas por ser objeto de todos los grandes galardones correspondientes a la pasada temporada o el año que ahora termina.

"Individual y colectivamente éste ha sido mi mejor año hasta la fecha", recorcó el futbolista del conjunto blanco. "Hemos ganado la Liga de Campeones y el Mundial de clubes con el Real Madrid; hemos ganado con la selección nacional de Portugal el primer título importante (Eurocopa); he ganado el Balón de Oro... No puedo pedir más", dijo el portugués en una videoconferencia tras la entrega de galardones en Dubai.

El portugués, reivindicativo

"A quien aún duda de mí, del Real Madrid, de la selección portuguesa: lo hemos ganado todo. Ha sido un año increíble y estoy muy feliz. Tengo que dar las gracias a mis compañeros de equipo en la selección y en el Real Madrid; a nuestro entrenador Fernando Santos, que espero que gane el premio al mejor entrenador", agregó Cristiano Ronaldo. Y así sucedió poco después en la gala.n