Cristiano declaró 200 millones en bienes fuera de España

El jugador portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo declaró en 2015 tener exactamente 203.793.962,03 euros en bienes en el extranjero según Gestifute, la agencia de su representante, Jorge Mendes. Así lo refleja el documento enviado por Gestifute, que incluye un punto dentro del formulario 720 de "Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero" que refleja la cifra exacta sobre el patrimonio del jugador portugués.

En este sentido, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) creen que "no es la ley" la que dispensa a Cristiano Ronaldo "y a otros deportistas impatriados" de informar de sus bienes en el extranjero entre 2012 y 2015, "sino un bondadoso criterio de la Dirección General de Tributos (DGT)" del mismo Ministerio.

Ronaldo, que tiene abierto un procedimiento de inspección por la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) por los Impuestos sobre la Renta de No Residentes de los años 2011, 2012 y 2013, hizo público ayer el comunicado sobre sus bienes en el extranjero, y señalaba que presentó este modelo el pasado 30 de marzo de forma voluntaria, ya que la ley le eximía de ello por seguir acogido a la Ley Beckham.

Gestha critica "esta laxa interpretación de la DGT", pues, dice que "una cuestión es una ventaja fiscal para que estos deportistas tributen por debajo de la mitad de lo que les correspondería, y otra diferente es extender la ventaja para que no tengan obligación de informar de sus bienes en el exterior, como está obligado cualquier ciudadano que resida en España".

La conocida como Ley Beckham permitía inicialmente (2004-2009) que, durante los cinco primeros años de residencia, las retribuciones superiores a 600.000 euros anuales tuvieran una retención del 24% en el IRPF. Después se reformó para que desde 2010 pasaran a tributar al 43%. Según los técnicos, esta ley iría más allá de una ventaja tributaria, ya que concedería a los jugadores "un estatus de no residentes por el que no se les exigiría tributar por los ingresos en todo el mundo, sino sólo por los obtenidos en España". n