Contador: "Estamos listos para ganar el Tour"

Alberto Contador (Madrid, 34 años) afronta su décimo Tour de Francia "en mejores condiciones que el año pasado" y la ambición intacta de luchar por su tercer Tour, aspecto que le motiva al más veterano de los candidatos al maillot amarillo en París.

"Me siento muy bien y con mucha confianza. El año pasado terminé el Dauphiné muy cansado, pero esta temporada es diferente, tengo mejores piernas y las sensaciones son mejores cada día. Estoy mejor que el año pasado", asegura contundente el ciclista de Pinto a tres días de la salida en Düsseldorf.

Siempre ambicioso, Contador, tras ser segundo en Vuelta a Andalucía, París Niza, País Vasco y Volta a Catalunya, apunta a lo más alto en el Tour de Francia.

"Si no pensara que tengo opciones de ganar no saldría. Si pensara de partida en el segundo puesto o en el podio no tendría motivación. Estamos listos para ganar", asegura el ciclista de Pinto.