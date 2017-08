El color celeste de Venezuela

Nediam Vargas pondrá esta noche un poco de acento vigués y céltico en el Campeonato Mundial de atletismo que se disputa en Londres. La velocista venezolana, que reside en Vigo, disputará las series de 200 metros.

Aterrizó en la ciudad el pasado invierno tras llegar su curriculum al Celta de atletismo a través de la Federación Española. Buscaba acomodo, la entidad viguesa se interesó en ella y, tras semanas de conversaciones, se instaló en la ciudad con ayuda del club como explica Alberto Salgado: "Desde el Celta le ayudamos. Tiene contrato y entrena a grupos de niños. Además, las pesas las viene a hacer a mi gimnasio porque el de Balaídos no sirve, no está en condiciones".

Precisamente, Salgado se encarga de supervisar sus entrenamientos, que envía desde Venezuela Douglas Marcano. Desde el primer día mostró su calidad porque "hace el trabajo necesario para tener un buen rendimiento y es parecido a los atletas de aquí. Lo que pasa es que claro, la calidad de su trabajo es mucho mayor. En el gimnasio mueve kilos como los hombres y en la pista hace series a una velocidad que ninguna mujer de aquí ni se plantea. De hecho, en ocasiones, la acompañan atletas masculinos". Por todo esto, el técnico vigués destaca que "posee unas cualidades físicas extraordinarias".

Vargas disputa su segunda cita mundialista tras estar en Pekín 2015 en la prueba de 100 metros. De hecho, su idea era obtener la mínima para esta distancia, pero "venía aquí con buenas marcas y las rebajó más este año. Hizo la mínima del 200 mejorando en un segundo su registro. Tiene una gran capacidad física", explica Salgado. Salió el registro en el doble hectómetro con 23.07 y ahora buscará pasar la primera serie. En todo caso, el principal objetivo de la temporada lo obtuvo con la clasificación para Londres.

Salgado destaca su adaptación a la ciudad y su capacidad de trabajo porque "es una atleta muy profesional. Los entrenamientos se los manda su entrenador de allá y yo aquí la superviso, pero la verdad es que hace todo y no escapa a nada. Tiene mucha capacidad de trabajo y en las épocas de carga, realiza doble sesión muchos días, con unos 10 entrenamientos semanales". Una circunstancia que causó cierta sorpresa -positiva- dentro del Celta porque "sabemos que en otros lugares de España también hay atletas venezolanos y de otros países caribeños que son más informales. Sin embargo, Nediam no falta a ningún entrenamiento, trabaja mucho y acudió a todas las competiciones que le pedimos cuando, incluso, alguna no le venía bien por planificación". De hecho, destaca que "representó a Galicia en el Campeonato de Selecciones Autonómicas, con una gran actuación que ayudó a que terminaran en la tercera posición. Creo que por primera vez en la historia, el equipo femenino alcanza esta posición".

La representación viguesa y céltica llegará esta noche en el Mundial de atletismo por medio de una velocista venezolana de 22 años. Dispone de margen de mejora y afronta una clasificación muy dura. Tiene que estar entre las tres primeras para entrar en semifinales.n