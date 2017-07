El COI ofrece los Juegos a París y Los Ángeles

Para que ello ocurra, sin embargo, las dos ciudades candidatas para 2024, Los Ángeles y París, tienen que comprometerse por escrito y públicamente, antes de la elección en septiembre en Lima, a que aceptarán ser sede de los JJOO en ambos años.

La doble atribución se decidió en una sesión extraordinaria en la que participaron todos los miembros del COI, tras una decisión previa en la misma dirección del Consejo Ejecutivo de la entidad.

A partir de ahora, los miembros del COI deben lograr un acuerdo tripartito con Los Ángeles y París por el cual todo el mundo se compromete con el nuevo sistema.

Ese acuerdo establecerá las eventuales contribuciones financieras para ambas ciudades, y además delineará las "seguridades" para ambas urbes, entre ellas que no se abrirá el proceso de candidaturas para otras ciudades para 2028.

La decisión final sobre la atribución de las sedes se tomaría el 13 de septiembre en Lima, cuando los miembros del COI decidirán qué urbe asume los JJOO en qué año.

Si por cualquier razón ese acuerdo tripartito no se alcanzase, entonces el sistema quedaría desestimado y la elección volvería a la versión original, es decir se elegiría solamente la sede para 2024 y se dejaría para un momento posterior la elección de 2028.

Previamente a la votación, ha habido dos horas de debate entre los miembros, muchos de los cuales no entendían exactamente lo que implicaba el cambio.

El presidente del COI, Thomas Bach, y el vicepresidente John Coates, han respondido todas las preguntas al tiempo que intentaban convencer a los miembros de la bondad del sistema y les urgían, a "no perder una oportunidad de oro". Ahora, corresponde a las ciudades de París y Los Ángeles tomar una decisión al respecto.n