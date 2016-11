Clasificación abierta

España no consiguió dejar ayer cerrada la clasificación para la Eurocopa de Polonia de 2017 tras empatar a uno en Sankt Pölten frente a la selección austríaca, en un partido en el que el combinado español, que fue de más a menos, sufrió al final para mantener el resultado. El céltico Jonny Castro fue titular y marcó en propia puerta el gol austriaco, mientras que el portero Rubén Blanco no llegó a jugar.

España saltó al terreno de juego con la intención de controlar el partido con los laterales bien abiertos buscando superioridad en el medio campo con Marco Asensio, Oliver Torres y Mario Suárez muy activos, pero la intensidad defensiva del equipo austríaco no dejaba al conjunto de Albert Celades llegar a las inmediaciones del área rival con claridad.

Cuando parecía que el partido se iría al descanso con empate a cero, Schoissengeyer cometió un claro penalti sobre Deulofeu, que tras regatear al portero rival se quedó solo frente a la portería. El mismo jugador del Everton se encargó de transformar la pena máxima lanzando a la izquierda del portero, que se tiró al palo contrario.

Austria salió al campo en la segunda parte con la determinación de empatar el partido. Wydra, escorado en la banda derecha, obligó a Kepa a esforzarse al máximo al enviar el balón a córner con los pies tras un fuerte golpeo del austriaco. En su segunda internada por la banda derecha, Wydra puso un balón al palo largo que Jonny, bajo la presión del delantero Laimer, introdujo en su portería.

A partir de ese momento, Austria dominó el partido y España tuvo que defenderse, pero el marcador ya no se movió.

Austria:

Bachmann; Mwene, Schoissengeyer, Lienhart, Mrtschinko; Sallahi (Friesenbichler, min 51), Steg (Schmerböck, min 46), Wydra, Schlager (Jäger, min 90), Laimer y Dovedan.

España:

Kepa; Jonny, Meré, Vallejo, Gayá; Saúl, Suarez, Oliver Torres; Deulofeu (Mayoral, min 86), Asensio (Llorente, min 71), y Williams (Munir, min 78).

Goles:

0-1, min 45+2: Deulofeu; 1-1, min 61: Jonny, en propia puerta.

Árbitro:

Sacó tarjeta amarilla al español Meré y a los austríacos Schoissengeyer, Mwene, y Martschinko.

Incidencias:

Primer partido de repesca para la Eurocopa sub-21 de Polonia 2017.