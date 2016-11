Carlsen quiebra el muro de Karjakin

nnn El noruego Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez, obtuvo en la décima partida su primera victoria en el encuentro, título en juego, que sostiene en Nueva York contra el ruso Sergey Karjakin, que tuvo tablas forzadas en 19 movimientos y terminó perdiendo en 75.

Karjakin, al mando de las negras, no vio las tablas que pudo obtener en la jugada 19, un resultado que habría sido muy favorable para él, cuando estaba un punto por delante en el marcador del encuentro, y tampoco las vio dos movimientos después.

La oportunidad de obtener un rápido empate pasó dos veces por su puerta y en ambas ocasiones la dejó pasar. El juego adoptó, entonces, una posición en la que se impuso la maestría de Carlsen para ir creando pequeñas debilidades en el campo adversario hasta obtener una superioridad decisiva.

Al cabo de 75 movimientos, Karjakin inclinó su rey. El marcador está ahora igualado a 5 puntos y el ruso tendrá hoy la iniciativa de las piezas blancas en el penúltimo juego para minimizar el daño psicológico que ha experimentado al sufrir una derrota cuando tuvo dos veces el empate en la mano.

"No había ganado en diez partidas y eso no me había pasado nunca", se felicitó Carlsen, al fin relajado después de varios días sometido a una gran tensión. El noruego confesó que se había percatado de su error en la jugada 19 y que respiró tranquilo cuando Karjakin no vio la variante de tablas. El ruso lo pagaría más tarde al caer ante un Carlsen que impuso su maestría con más espacio.

Quedan dos partidas y la posibilidad de un desempate se dibuja ya en el horizonte. Si el marcador permanece igualado tras la duodécima, los dos Grandes Maestros se disputarán la corona en cuatro partidas rápidas.n