Campeón entre cervezas

Camarero en una cervecería y vencedor de la cuadragésima edición de la San Martiño. Por qué no. La mezcla parece perfecta y el protagonista de la historia no es otro que Nuno Filipe Pinto da Costa, un portugués de 30 años recién cumplidos que ayer subió como la espuma a lo más alto del podio de la carrera popular ourensana.

Campeón nacional portugués desde las categorías más jóvenes hasta sub 23, Nuno Costa era hace poco más de una década una de las más firmes promesas del atletismo luso. Es un todoterreno, pues domina tanto las pruebas en ruta como el cross, y llegó a representar a su país en Europeos y Mundiales, sobre todo en pista cubierta y en 1.500 y 3.000 metros. "Era muy bueno y la gente decía que tenía mucho futuro", dice.

Pero la de Nuno Costa es clon de otras muchas historias de deportistas con grandes condiciones que por diversos motivos no llegan a lo más alto. En su caso, al menos sigue disfrutando del deporte que le apasiona, y logrando éxitos, aunque ha cambiado los podios en las grandes citas internacionales por los de las carreras populares del calendario autonómico: hace tres semanas logró el triunfo en la carrera de su casa, la Popular de Santiago, y ayer lo hizo en la San Martiño, y con una gran superioridad.

Nuno Costa se vino para Galicia hace tres años con su familia, entre ella la más próxima, su mujer y su hija, y montó un negocio de hostelería: "Es una cervecería en Sigüeiro, porque el atletismo no da para ser profesional y hay que buscarse la forma de vivir. Entreno por las mañanas y voy a trabajar, por la tarde vuelvo a entrenar y al terminar vuelta a la cervecería".n