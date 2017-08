Calor a la Supercopa

La Supercopa de Europa que esta noche dirimen Real Madrid y Manchester United (20:45, Antena 3) comenzó ayer en las comparecencias de prensa ante los medios de comunicación. Mourinho lanzó flores a Gareth Bale y le recomendó no jugar si desea abandonar el Real Madrid, Zidane no quiso responder, mientras que Marcelo optó por un "la diferencia con Mou son los títulos que hemos ganado".

"Seguramente hay diferencias pero no se cuál es el punto clave. He podido jugar con Mourinho, ha sido un grandísimo entrenador que nos ayudó muchísimo a pelear por los títulos. Con Zizou sabéis lo que opinamos de él y lo que hemos ganado. Hay esa diferencia, los títulos que hemos ganado con Zidane y la fuerza que tenía Mou", analizó el lateral izquierdo del conjunto blanco.

Jose Mourinho, técnico del Manchester United, no ocultó el interés que tiene por fichar al galés Gareth Bale y añadió que "si juega es porque está en los planes de su entrenador y del club, porque en sus propios planes y ambiciones está continuar en el Real Madrid y absolutamente no me lo planteo de ningún modo".

Además, el técnico portugués destacó que "cuando llegué al Real Madrid el equipo no era ni cabeza de serie de la Champions. Era un equipo que con todo su increíble historia, los últimos años no pasaba ni de cuartos de final, que sus jugadores más importantes nunca habían jugado semifinales".

Zinedine Zidane, actual técnico del conjunto blanco, expresó sobre Bale que "el jugador está bien, ha tenido mucha continuidad en pretemporada entrenando con nosotros y esto es lo más importante. El final de temporada no fue fácil para él. Lo que me interesa no es lo que dijo Mourinho, es lo que vamos a hacer nosotros".n