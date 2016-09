Callejón, principal novedad en la lista de Lopetegui

José Callejón, delantero granadino del Nápoles, es la principal novedad en la convocatoria de Julen Lopetegui para los partidos oficiales que España disputará frente a Italia (6 de octubre) y Albania (9), clasificatorios para el Mundial 2018 de Rusia.

Callejón, internacional en dos ocasiones, debutó el 15 de noviembre de 2014 frente a Bielorrusia y tres días después disputó veinte minutos en la derrota (0-1) en Vigo frente a Alemania, partido en el que debutó como internacional el excéltico Manuel Agudo 'Nolito', que vuelve a estar entre los elegidos por el nuevo seleccionador.

El delantero del Napolés, titular indiscutible en el equipo italiano para su técnico Maurizio Sarri, lleva marcados cinco goles en los ocho partidos oficiales que ha disputado esta temporada.

Además de Callejón, también regresan a una convocatoria de la selección los centrocampistas Andrés Iniesta e Isco Alarcón, que no estuvieron por lesión hace un mes frente a Bélgica y Liechtenstein.

Las otras dos novedades de la lista de Lopetegui son el defensa del Real Madrid Nacho Fernández, internacional en cuatro ocasiones, la última el 27 de marzo de este año, y el portero del Sevilla Sergio Rico, que estuvo presente en la Eurocopa de Francia con Vicente Del Bosque pero se quedó fuera de la primera convocatoria por decisión técnica.

De la primera lista de hace un mes se han caído el portero Adrián San Miguel (West Ham), los defensas César Azpilicueta (Chelsea) y Marc Bartra (Borussia Dortmund), los centrocampistas Juan Mata (Manchester United) y Marco Asensio (Real Madrid) y el delantero Paco Alcácer (Barcelona).

Respecto a la cita continental de Francia, también siguen fuera dos de los jugadores con más partidos en la historia de la selección, el centrocampista Cesc Fábregas y el portero Iker Casillas.

Sobre las visitas a Italia y Albania, Lopetegui quiso remarcar que no son definitivas. "Para nosotros son dos partidos importantes, pero no definitivos, ni para bien ni para mal. Somos conscientes de las dos salidas seguidas, de la dificultad y de las ganas de afrontar estos retos", indicó el seleccionador.n