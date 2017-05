Button: "Le deseo lo mejor a Alonso en Indianápolis"

"Llevo de compañero con Fernando muchos años y he competido contra él, será interesante ver cómo lo hace. Es un motor diferente, hay pilotos que llevan mucho tiempo... La clasificación fue bien, a ver la carrera, que es muy diferente, luchan rueda con rueda, una locura. Le deseo lo mejor y lo más importante es que esté seguro", opinó Button en la rueda de prensa de pilotos previa al inicio del Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno.



Button, campeón del mundo de Fórmula Uno en 2009 que competirá este fin de semana en Montecarlo a bordo del McLaren-Honda para sustituir a Alonso, dijo que "seguro" verá la carrera de Indianápolis y que estará "muy atento" a la "reacción" de Alonso.



"La Indy es una locura por los medios, la atención... Es fantástico para el deporte (que Alonso corra en Indianápolis), pero quiero saber qué dice cuando vuelva", dijo el piloto británico, que no se siente atraído por esta categoría.



"La Indy no es algo en lo que haya pensado. Estoy sorprendido de que Fernando esté interesado en la Indy, pero a todos nos gustan cosas diferentes. A mí me gustaría hacer (las 24 horas de) Le Mans algún día porque es una experiencia genial, gran espíritu de equipo, también me gustaría competir en Nascar, creo que sería divertido", añadió.



El piloto de McLaren-Honda, en funciones institucionales como embajador de marca esta temporada hasta que Alonso anunció su intención de competir en Indianápolis, dijo que está "emocionado" por volver a pilotar un Fórmula Uno.



"No tengo presión, estoy muy relajado, muy emocionado, es interesante volver a otro Gran Premio y siendo Mónaco es especial. Lo he ganado anteriormente, tengo muy buenas experiencias aquí, estoy emocionado pero no siento presión. Siempre quiero ser competitivo y tratar hacerlo lo mejor que pueda", dijo.



Button explicó que ha estado "muchas horas" en el simulador para acostumbrarse al coche, ya que hay "algunas diferencias" respecto al de la temporada pasada por los cambios de normativa, así como valoró positivamente la situación del coche, tras el séptimo puesto logrado por Alonso en la clasificación el Gran Premio de España, aunque luego terminó duodécimo en carrera.



"El coche parece que funcionó bien en la clasificación de Barcelona, Fernando hizo buen trabajo pero prueba que también el coche va bien. He probado algunas mejoras, deberíamos ser razonablemente competitivos este fin de semana", dijo.



Button confirmó que la sustitución de este fin de semana no cambia su estatus como embajador de la marca. "Eso no ha cambiado, sigo siendo embajador del equipo, algunos dirán que soy tercer piloto, y este fin de semana tengo oportunidad de conducir el coche. Soy muy afortunado, es muy emocionante y agradezco el reto", dijo.



El piloto inglés también fue preguntado por sus pensamientos sobre el atentado terrorista sucedido este lunes en un concierto en Manchester, donde murieron 22 personas y 64 resultaron heridas.



"Es terrorífico, es increíble como de a menudo está pasando en el mundo y cada vez más en el Reino Unido, no hay muchas palabras que pueda decir, solo que mis pensamientos están con los afectados. Todas las vidas son importantes, pero saber que son niños los que iban a ese concierto es lo que más duele. Cómo la gente puede no tener corazón", dijo.



"Ha sido una semana muy dura para la gente que nosotros conocemos en el motor, en el ciclismo, en el triatlón. Ha sido duro con Nicky (Hayden, piloto de motociclismo fallecido este lunes tras un accidente ciclista). Te muestra cómo de preciosa es la vida y que tienes que disfrutar en todo momento", reflexionó Jenson Button