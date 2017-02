En busca del primer finalista

Barcelona y Atlético de Madrid, dos de los grandes transatlánticos del fútbol español, se juegan hoy en el Camp Nou la posibilidad de optar al primer título del curso, la Copa del Rey, una opción que tras el 1-2 de la ida tienen más a su alcance los azulgrana. Dicho resultado es una garantía. En las catorce eliminatorias coperas en las que los azulgrana han afrontado la vuelta con ese resultado, siempre han accedido a la siguiente ronda.

Por lo que respecta al Atlético de Madrid, ha afrontado en seis ocasiones una vuelta con ese resultado. En cinco de ellas no logró pasar y solo en una, ante el Athletic Club (1977-78), le dio la vuelta a la situación al ganar por 3-4.

El Barça llega al partido con la baja de Neymar pero después de haber realizado rotaciones de buena parte de sus efectivos y de conseguir una clara victoria ante el Athletic Club (3-0). Además, para el choque de hoy, podría recuperar a dos piezas básicas en su juego combinativo: Andrés Iniesta y Sergio Busquets. Además, Luis Enrique confirmó que Piqué está mejor del problema muscular que le hizo retirarse en el último encuentro liguero.b Hay tres dudas en la alineación del Barça. Dos en cuanto a quienes acompañarán a Busquets en la medular; y una, quién hará de Neymar Jr. para completar la delantera.

Por su parte, el Atlético llega con sólo dos derrotas en sus últimos doce encuentros oficiales, pero a la vez una sola victoria en los cinco más recientes, y con aún dudas en su juego aunque el segundo tiempo del encuentro de ida, cuando oprimió al Barcelona y acumuló ocasiones, es el ejemplo que se pone para la vuelta. Diego Simeone propondrá un once ofensivo, con Fernando Torres junto al francés Antoine Griezmann en la punta. Pero sin Gabi Fernández, baja por sanción. Tampoco estarán por lesión Tiago, Oblak, el ex céltico Augusto y Giménez. La convocatoria presenta las novedades de Lucas Hernández, tras su paso por el calabozo, y Thomas Partey.

FC Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, André Gomes; Messi, Luis Suárez y Arda.

Atlético de Madrid: Moyá; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Carrasco, Saúl, Koke, Gaitán; Griezmann y Torres.

LUIS ENRIQUE. Técnico del Barcelona

"El 1-2 es bueno pero vamos a sufrir durante el partido"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, aseguró ayer que su equipo no especulará hoy con el 1-2 de la ida, y que saltará al césped del Camp Nou con el objetivo de volver a derrotar al Atlético para sellar su pase a la final de la Copa del Rey. "El 0-0 a ellos no les sirve y, aunque a nosotros nos viene de maravilla, no nos vamos a conformar con el empate", adelantó el ex céltico, quien recordó que el rival sí que no puede especular con el resultado y que, por lo tanto, quizá tenga que hacer cosas diferentes a su costumbre.

"Del Atlético siempre hemos visto buenas actuaciones en el Camp Nou, pero más encerrándose en su área que en situaciones de presión alta. Mañana quizá podremos ver a otro Atlético de Madrid, un equipo presionando más arriba", argumentó. En cualquier caso, el técnico del conjunto azulgrana tiene claro que la eliminatoria aún no está, ni mucho menos, resuelta: "El resultado de la ida es bueno, pero creo que no hay ningún jugador de la plantilla que piense que esto está hecho. Es más, vamos a sufrir durante el partido, seguro".

Luis Enrique no dijo si podrá contar con Iniesta y Sergio Busquets: "Tal vez sí o tal vez no".

DIEGO SIMEONE. Técnico del Atlético

"Las aventuras no me gustaron nunca, sí lo real"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético, remarcó ayer que espera el Barcelona "mejor de todos" en el partido de semifinales de la Copa del Rey, destacó su fortaleza y avisó, sobre la presión arriba y un intercambio de golpes, que "nunca" le han gustado "las aventuras". Tenso en la rueda de prensa, como cada vez que su equipo afronta un encuentro definitivo, el técnico insistió en los hechos y en la "realidad", sin dar ni una sola pista sobre el planteamiento del Atlético, necesitado de como mínimo dos goles para llegar a la final.

La primera pregunta fue sobre la presión arriba y un posible intercambio de goles. "Decir se pueden decir un montón de cosas, pero la realidad es lo único que cuenta. Nos enfrentamos a un equipo muy fuerte en su casa y las aventuras nunca me gustaron. Me gusta más lo real y lo que en realidad va a pasar", contestó Simeone.

La segunda, sobre Torres y si será titular. "Todavía no hemos trabajado en consecuencia del partido y decidiremos quiénes son los que empiezan", respondió el técnico, que luego fue interrogado por qué aspectos pasan las opciones del Atlético. "Hacer un gol más que ellos arriba del 2-1", zanjó.