Blanco optará a la reelección en el COE

nnn El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, considera que el año 2016 ha supuesto "un salto cualitativo destacado" en el deporte español, "no solo por el número de medallas ganadas en los Juegos y por la cantidad de oros, sino por cómo ha valorado la sociedad esos éxitos".

"El año ha sido espectacular. Los éxitos han tenido más repercusión social que nunca porque el gran factor integrador de nuestro país es el deporte. Los deportistas son auténticos ídolos a los que todo el mundo admira. El deporte nadie lo discute", dijo el ourensano Blanco.

"Faltan cinco meses para las elecciones. Iré día a día y cuando llegue el momento hablaré con los miembros de la asamblea. Espero que me sigan respaldando para un periodo más. Uno más y ya está. Las cosas me van bien", indicó Alejandro Blanco que, de esta forma, pone fecha a una posible retirada.n