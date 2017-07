Belmonte logra la plata en los 1.500 metros

Tres récords del mundo, la percepción de que Katie Ledecky se escapa a cualquier lógica y la primera medalla de la delegación española en las pruebas de natación, la plata de Mireia Belmonte en los 1.500, marcaron la tercera jornada de finales del Mundial de Budapest.

La canadiense Masse (100 espalda), la extraterreste Ledecky (1500), los chinos Sun Yang (200) y Jiayu Xu (100 espalda) y la estadounidense Lilly King (100 braza) se llevaron los oros en juego. Masse, King y el británico Adam Peaty, este en las semifinales de los 50 braza, se adornaron además con récords del Mundo en sus pruebas.

Dos de las tres plusmarcas se produjeron en apenas cinco minutos. El primero lo protagonizó el joven bracista Adam Peaty, que por la mañana ya había rebajado el tope mundial de los 50 y por la tarde, en las semifinales, se convirtió en el primer hombre en bajar de los 26 segundos (25.95).

Cinco minutos después, la espaldista canadiense Kylie Jacqueline Masse batió el récord mundial de los 100 espalda al nadarlos en 58.10 Masse, bronce olímpico en esta misma prueba en Río, fue oro por delante de la estadounidense Kathleen Baker (58.58) y la australiana Emily Seebohm (58.59).

El tercer récord de la tarde lo firmó la estadounidense Lilly King, que con 1:04.13 batió el tope mundial de los 100 braza en una final en la que la española Jessica Vall fue séptima. "Lástima no haber podido rascar unas décimas a ese 1:06, pero estoy muy satisfecha por haber bajado de nuevo del 1:07", dijo la nadadora del Sant Andreu.

Mientras, Ledecky volvió a ofrecer una exhibición para llevarse el oro en los 1.500 con una marca de 15:31.82 en una carrera en la que nadó sola y a un ritmo que nadie más puede aguantar. En la lucha por el podio, la española Mireia Belmonte firmó una carrera con inteligencia y se llevó la plata con 15:50.89, crono que supone nuevo récord de España de la distancia. La italiana Simona Quadarella (15:53.86) fue bronce. "No me lo esperaba", aseguró sobre su resultado Belmonte, que tuvo que "mantener la calma" tras el ataque de la húngara Boglárka Kapás porque era "demasiado pronto".n