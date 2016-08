El Barça, a seguir la racha

El Athletic recibe al Barcelona en uno de los grandes clásicos ligueros con el objetivo de sumar sus primeros puntos de la temporada ante un conjunto azulgrana que ha arrancado el curso en plena forma, ganando la Supercopa de España y goleando con autoridad al Betis.

El equipo rojiblanco llega a esta cita obligado al menos a puntuar después del decepcionante arranque de temporada de El Molinón, donde cayó por 2-1 en un partido que puso en evidencia que varios de los titulares habituales se encuentran aún en el camino de alcanzar su punto óptimo de preparación.

Con una semana más de trabajo y el punto extra de motivación que supone tanto el debut en La Catedral como la visita del actual campeón, la afición bilbaína espera disfrutar de una versión más próxima a la del equipo que hace poco más de un año arrolló a los azulgranas en la ida de la Supercopa.

Valverde no podrá repetir el mismo once que alineó hace una semana en Gijón, ya que San José, aquejado de una lumbalgia aguda, está prácticamente descartado. Ander Iturraspe o Mikel Vesga se perfilan como sus posibles sustitutos.

El Barcelona, por su parte, quiere continuar en la senda de la victoria tras haber acabado líder en la primera jornada y después de arrancar la temporada con tres triunfos seguidos, el primero del campeonato contra el Betis (6-2) y los dos de la Supercopa contra el Sevilla (0-3 y 2-0).

El choque contra el Athletic llega tras una semana movida en la portería del Camp Nou, donde se ha despedido Bravo, ha recalado Cillessen y el que será titular esta temporada, Ter Stegen, ha recibido el alta. Además, el Barça también recupera a Mascherano y al portugués André Gomes. No entró en la convocatoria el lesionado Iniesta.

En los últimos diez años, el Barcelona sólo ha perdido un partido en San Mamés (hace 3 años) y se ha llevado puntos en los otros nueve.

Athletic: Iraizoz; De Marcos, Etxeita, Laporte, Balenziaga; Iturraspe, Beñat; Williams, Raúl García, Susaeta y Aduriz.

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Denis; Messi, Luis Suárez y Arda Turan.