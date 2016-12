El Barça quiere romper su racha

nnnUn Barcelona necesitado de puntos busca hoy (13:00, Bein) ante el colista Osasuna en El Sadar no descolgarse más en la Liga, en la que es segundo a 6 puntos del Real Madrid, y romper la racha de tres empates consecutivos en competición doméstica.

El conjunto azulgrana viene de dejarse puntos ante el Málaga (0-0) y en Anoeta ante la Real Sociedad (1-1) y de ver cómo el eterno rival les empataba en el último minuto en el Clásico de la semana pasada (1-1), por lo que los tres puntos se antojan vitales para mantener el pulso con los blancos en la pugna por la Liga.

Los hombres de Luis Enrique intentarán aprovechar las buenas sensaciones dejadas en la victoria en Liga de Campeones ante el Borussia Mönchengladbach (4-0) y presumiblemente formarán con el once de gala para evitar sorpresas en el campo del colista.

La mejor noticia de la última semana para el equipo entrenado por Luis Enrique ha sido el retorno de Andrés Iniesta tras seis semanas de baja. El centrocampista salió en la segunda parte del partido contra el Real Madrid y fue titular ante el Borussia. Las novedades respecto al partido del miércoles serán el central Gerard Piqué y el portero Marc-André ter Stegen.

El Osasuna, por su parte, llega al choque inmerso en la lucha por la salvación y sin conocer la victoria esta temporada en casa. Esta dinámica le devolvió al último puesto, donde no estaba desde la sexta jornada, tras perder contra el Sporting en Gijón.

Osasuna: Nauzet; Oier, Miguel Flaño, Iván Márquez, Clerc; De las Cuevas, Roberto Torres, Causic, Alex Berenguer; Sergio León y Oriol Riera.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Arda Turan.