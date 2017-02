El Barça más pragmático supera a un Athletic sin puntería

Cinco tiros a puerta, tres goles. Así tumbó hoy el Barcelona (3-0) en LaLiga Santander al Athletic Club, que cuajó una muy buena primera parte en un escenario tan complicado como el Camp Nou y, aunque se diluyó en la segunda mitad, no mereció tanto castigo.



Con el duelo del próximo martes en el horizonte -el Barça se juega el pase a la final de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid- salió el conjunto azulgrana.



Luis Enrique reservó de entrada a Luis Suárez y le ahorró a Messi la última media hora de partido, en un cambio pactado con el argentino, pensando en la cita copera ante el conjunto madrileño.



No fue el día de Gorka Iraizoz, fusilado en el primer tanto local, pero que pudo hacer más en los otros dos. Y eso que, por juego, el Athletic fue mejor que el Barça en esos primeros 45 minutos, en los que dispuso de varias ocasiones claras para batir a Ter Stegen.



Nada más empezar el partido, Raúl García enviaba una media vuelta al palo y, a los diez minutos, Williams cabeceaba fuera, solo frente a Ter Stegen, un centro desde la izquierda de Laporte.



El meta alemán del Barcelona se encargaría de abortar las dos siguientes: un mano a mano con Williams, tras superar el delantero del Athletic a Piqué por velocidad, y un tiro desde la frontal de Raúl García.



Los azulgranas, con sus habituales problemas para superar la presión asfixiante de los de Ernesto Valverde arriba, necesitaron mucho menos para marcar.



Entre Messi y Neymar llevaron todo el peligro a la meta defendida por Iraizoz. Y ya se sabe, cuando Leo y Ney están inspirados y se buscan constantemente, no hace falta mucho más.



Una jugada personal del punta brasileño acababa con el remate a gol, de primeras, de Paco Alcácer, a los 18 minutos. El delantero valenciano volvía a marcar en Liga nueve meses después.



Messi se encargó de hacer el segundo, a cinco para el final de la primera parte al sorprender a Iraizoz, en un lanzamiento de falta escorado que el portero del Athletic se comió, al esperarse el centro y no el remate a puerta del genio rosarino.



Pero los vizcaínos aun podría haberse ido al vestuario con un tercer tanto en contra. No fue así, porque Neymar cruzó demasiado su tiro después de hacer un maravilloso eslalon por la banda izquierda en el que dejó sentado a San José, en la jugada que cerraba el primer acto del partido.



Rafinha inauguraba la segunda mitad con un cabezazo que pegaba en el exterior de la red de la portería de Iraizoz, pero tenía que abandonar el campo poco después.



Ter Stegen le causaba una aparatosa herida en la cara con los tacos de su bota en una salida y el centrocampista brasileño, que no paraba de sangrar, no pudo seguir.



Rakitic era el encargado de sustituirle. Fue el segundo cambio de Luis Enrique, pues al descanso, el preparador asturiano daba entrada a Mascherano para relevar a Piqué, con una sobrecarga en el aductor izquierdo.



Mientras tanto, Valverde sentaba a Lekue y se jugaba la carta de Aduriz, reservado en sus dos últimas visitas al Camp Nou. Sin embargo, el Ahtletic fue un equipo estéril arriba tras la reanudación.



El Barça lo tuvo fácil en la segunda parte. Neymar y Messi remataron desviado antes de que el rehabilitado Aleix Vidal, en jugada personal, batiera a Gorka con la colaboración del portero visitante, para hacer el 3-0. El propio Aleix pudo hacer el cuarto poco después, pero esta vez sí se encontró con la oposición de Iraizoz.



Los catalanes no sufrieron, pese a no contar con Messi la última media hora. Eraso, que disparó muy desviado solo frente a Ter Stegen, y Muniain, que puso a prueba al meta local en el tiempo añadido, llevaron todo el peligro, en esta segunda mitad, de un Athletic que poco a poco fue perdiendo fuelle.



- Ficha técnica:



3 - Barcelona: Ter Stegen; Aleix Vidal, Piqué (Mascherano, min.46), Umtiti, Mathieu, André Gomes, Rafinha (Rakitic, min.54), Arda, Messi (Sergi Roberto, min.64), Paco Alcácer y Neymar.



0 - Athletic Club: Iraizoz; De Marcos, Yeray, Laporte, Balenziaga; San José (Beñat, min.59), Iturraspe, Raúl García (Eraso, min.74), Lekue (Aduriz, min.52); Muniain y Williams.



Goles: 1-0: Paco Alcácer, min.18. 2-0: Messi, min.40. 3-0: Aleix Vidal, min.67.



Árbitro: González González (Comité de Castilla-León). Mostró tarjeta amarilla a Piqué (min.22), Iturraspe (min.26), De Marcos (min.33) y Laporte (min.70)



Incidencias: Partido de la vigésimo primera jornada de LaLiga Santander, disputado en el Camp Nou ante 83.884 espectadores.