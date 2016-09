Bale apunta a la Liga

Gareth Bale, extremo internacional galés del Real Madrid, extendió el mensaje de su técnico Zinedine Zidane, al admitir que esta temporada quieren ganar todos los títulos, pero precisó que el "foco está en la Liga" porque "hace mucho" que no la conquistan.

"En el Real Madrid siempre soñamos a lo grande y cuando nos centramos en un torneo queremos ganarlo, sea la Liga, Champions o Copa del Rey, queremos todo. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para intentar ganar todos los títulos", dijo.

Bale fue la imagen de la marca Adidas en un acto que paralizó el centro de Madrid, en la concurrida calle Preciados, donde presentó la sudadera ZNE. En sus declaraciones, marcó la Liga como el gran reto. "Es importante ganar la Liga porque como dijo Zidane hace mucho tiempo que no la ganamos y ese es nuestro foco, aunque vamos a intentar ganar todo", señaló. Y destacó el regreso a la competición nacional a con el duelo ante Osasuna del sábado. "Me ilusiona la vuelta de la Liga y el partido ante Osasuna. Sabemos que va a ser un encentro muy difícil, pero tenemos ya casi toda la plantilla lista para jugar y eso es muy importante", añadió.

También habló Bale sobre la historia que está haciendo con gales tras las semifinales de la Eurocopa de Francia y su doblete en el inicio del camino al Mundial de Rusia, que le dejan a tan solo cuatro tantos del récord goleador de Ian Rush. "Lo que ocurrió en la Eurocopa fue increíble, uno de los recuerdos maravillosos de mi carrera, un hito importante que jamás olvidaré. Hicimos historia para Gales y ahora queremos más, deseamos seguir escalando puestos en la clasificación de FIFA y clasificarnos con el Mundial", aseguró.

"Tras el partido ante Moldavia me recordaron los pocos goles que me quedan, pero la verdad es que para mi no es lo importante y me fijo en el rendimiento colectivo del grupo para que sigamos progresando como equipo. Si todo sigue como ahora, los goles llegarán de forma natural y podré superar ese récord histórico", agregó.

Tres ausencias

Por otro lado, el Real Madrid recuperó ayer en los entrenamientos a la mayoría de jugadores convocados por sus respectivas selecciones nacionales, con excepción del colombiano James y de los brasileños Casemiro y Marcelo, quienes jugaron en la madrugada de ayer.

El español Isco Alarcón y el portugués Fabio Coentrão volvieron al césped y se ejercitaron de forma específica, mientras que en el gimnasio lo hicieron los defensas Varane y Pepe.

Los canteranos Álvaro Tejero, Borja Sánchez, Enzo Zidane y Fran Rodríguez formaron parte del grupo de entrenamiento, que trabajó la posesión de pelota con y sin porterías sobre el verde y posteriormente realizó paredes y disparos a portería para finalizar con un partidillo en espacios reducidos.n