El Atlético, a resistir en Leicester

nnn "Una noche de fútbol puro", en palabras de Diego Simeone, le aguarda hoy (20:45, Bein) al Atlético de Madrid en el estadio King Power frente al Leicester City, la resolución de los cuartos de final de la Liga de Campeones, con un gol de ventaja y muchísima presión para el bloque rojiblanco.

Es el asalto definitivo a las semifinales. A ellas aspira el Atlético, subcampeón en dos de las últimas tres ediciones de la 'Champions', y a él se opone el Leicester, ganador de sus cuatro duelos como local en esta edición del torneo. Un combate de indudable intensidad, por cada rechace, cada balón y cada sector.

Una lucha ante la vibrante e imponente animosidad de la grada, un pulso frente a Vardy o Mahrez, los dos hombres clave del equipo inglés, y un duelo contra un conjunto competitivo que no admite ningún error. Tampoco la renta con la que viaja hasta allí, un 1-0 a priori corto, pero que casi siempre ha sido una garantía.

El objetivo del Atlético es el gol –obligaría al Leicester a anotar tres tantos–, pero también no recibir ninguno, con esa consistencia defensiva que ha rearmado y multiplicado recientemente, con Oblak, Juanfran, Savic, Godín y Filipe. No ha recibido gol en siete de sus últimos nueve encuentros.

Leicester City: Schmeichel; Simpson, Benalouane, Morgan, Fuchs; Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton; Okazaki y Vardy.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Carrasco, Gabi, Saúl, Koke; Griezmann y Fernando Torres.