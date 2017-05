El Atlético se despide del Vicente Calderón

El equipo madrileño no se juega absolutamente nada en la tabla, ya tiene el tercer puesto asegurado desde el pasado domingo, pero sí en el aspecto emocional por lo que supone el partido, el último que jugará de competición en la que ha sido su casa desde el 1-1 del 2 de octubre de 1966 ante el Valencia hasta el adiós de esta tarde.

El Vicente Calderón, del que se mudará ya a partir de la próxima temporada al Wanda Metropolitano, a 17 kilómetros por carretera del actual campo rojiblanco y con 12.000 espectadores más que ahora, es más que un estadio para los entrenadores, los jugadores y los aficionados que han disfrutado y sufrido allí desde hace 50 años.

Un plus y un aliciente extra para el Atlético, un equipo siempre con la proposición de ganar cualquier partido, haya o no haya algo en juego. Un ejemplo, y un aviso a la vez para el Athletic, es la última cita del curso pasado, cuando venció 2-0 al Celta, que se jugaba Europa, cuando ya era tercero matemáticamente.

No están disponibles en el Atlético ni sus dos laterales derechos, Juanfran Torres y Sime Vrsaljko, fuera de los siete y trece encuentros más recientes, respectivamente, ni su recambio desde entonces, José María Giménez, ni el lateral izquierdo Filipe Luis, ambos por cinco amarillas, ni el central Diego Godín. Tampoco el excéltico Augusto Fernández.

En el Athletic, son dudas de Iñaki Williams, con una distensión de ligamento lateral en la pierna izquierda, y Mikel Balenziaga, que sufre una sobrecarga.

Atlético de Madrid: Oblak; Thomas, Savic, Saúl, Lucas; Carrasco, Gabi, Koke, Gaitán; Griezmann y Fernando Torres.

Athletic Club: Kepa; De Marcos, Yeray, Laporte, Balenziaga; San José, Beñat; Williams o Lekue, Raúl García, Muniain; y Aduriz.