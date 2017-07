Aru, nuevo líder del Tour

El francés Romain Bardet (Ag2r) destrozó ayer los planes de Chris Froome y el Sky en la primera etapa de Pirineos y en unos apasionantes últimos 400 metros de batalla entre los favoritos se impuso en la cima de Peyragudes, mientras el italiano Fabio Aru (Astana), tercero en la meta, se convirtió en nuevo líder del Tour de Francia.

Explosivo tramo final de la duodécima etapa entre Pau y Peyragudes, de 215,5 kilómetros, con un desenlace volcánico que revolucionó la general. Bardet, de 26 años, segundo en 2016, sorprendió a todos con un acelerón final que le permitió levantar los brazos con un tiempo de 5h 49:38.

Magnífico órdago del pequeño corredor galo, quien aventajó en 2 segundos al colombiano Rigoberto Urán (Cannondale) y al italiano y nuevo líder Fabio Aru (Astana), el primero en romper las hostilidades con la pancarta de menos de 500 metros de meta. El vasco Mikel Landa (Sky) pasó a 5 segundos y su jefe de filas y exlíder Chris Froome, a 22.

No estuvieron en el lío el español Alberto Contador (Trek), que cedió 2:15 minutos, ni el colombiano Nairo Quintana (Movistar), lejos de su mejor forma, a 2:04.

Con la general apretada como estaba, el Tour ya no parece un paseo de Froome hasta el final, por mucho que tenga el mejor equipo. Se instala la duda. Fabio Aru, el vencedor en La Planche des Belles Filles, se puso el maillot amarillo en la cima de Peyragudes, donde ganó el español Alejandro Valverde en 2012.

El ciclista sardo toma el mando con 6 segundos de adelanto sobre Froome y 25 respecto a Bardet, el dinamitero de la jornada. Dentro del minuto Urán, cuarto a 55. El primer español es Mikel Landa, séptimo a 2:55. La batalla mandó a Quintana a 4:01 minutos y a Contador a 7:14.

El Tour no está muerto. Ha cobrado vida. Froome no es el mismo que arrasó en 2013, 2015 y 2016, y la oposición es seria. Buena noticia para la 'grande boucle'. Aru y Bardet mandan en cuesta y Rigoberto Urán, destacado contrarrelojista, está en el minuto del líder.n