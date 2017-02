"¡Ánimo Cristian!", ya es viral

Cristian Ferreira, jugador de CD Allariz que sufre leucemia, descansa en su habitación del hospital ourensano y no para de sonarle el móvil. Entre las cuatro paredes de su terreno de juego guarda la portada de La Región donde representantes del equipo alaricano y varios amigos se sacan un 'selfie' en el plató de Telemiño para desearle una pronta recuperación.

"Foi impresionante. Non me esperaba tantas mostras de apoio e ademáis saír no periódico fíxome moita ilusión. Ver os compañeiros do equipo no xornal e despois no programa da Prórroga foi unha ilusión moi grande", desvela el jugador ourensano.

Las fronteras del fútbol provincial ourensano se han desdibujado del mapa. Nacieron en el campo de O Seixo, aumentaron a Vigo, crecieron hasta Madrid, volaron hacia Munich y aterrizaron en China. Los mensajes de ánimo han atravesado los kilómetros de cable y han colapsado la red del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

El grito de "¡Ánimo Cristian!", que nació desde el entorno del ourensano, ha trascendido a la élite del fútbol profesional. Su personalidad es la culpable de los retos que se marcan sus más allegados para codearse con el Olimpo del fútbol. Roberto Trashorras, capitán del Rayo Vallecano y el internacional argentino Ezequiel Lavezzi eran los primeros en sumarse a la nómina de apoyo. No fueron los únicos.

Ha recibido videos del portero del Celta Sergio Álvarez, del extremo andaluz del Manchester City, Manuel Agudo Durán 'Nolito', del delantero del Villareal Adrián López o del ourensano Manuel Rodríguez 'Manu', capitán del Lugo.

Sin embargo, el movimiento generado desde Ourense no cesa. Crece con el paso de los minutos y madura cuando se consume el día. Las horas de sueño son la coartada perfecta para buscar nuevos alientos que lleguen hasta Cristian. Los últimos fichajes en sumarse a "su partido" son Xabi Alonso y Juan Bernat, ambos jugadores del Bayer Munich. Desde el vestuario del equipo germano han compartido un mensaje que ha recibido el ourensano. Esta vez, la alerta llegada por parte de un amigo desde el Facebook. "É impresionante todo o que me chega. Ver a futbolistas dándome apoio é moi ilusionante", reconoce el ourensano. Tiene ganas de volver al campo,aunque solo sea para devolver parte de lo que esta recibiendo: "A ver se me dan uns días libres para pasarme polo adestramento teño que agradecerlle moito os compañeiros".

Encima de su bici estática intenta ejercitarse y bromea: "Queda moito para volver a xogar. Pero bueno, para saír o campo cinco minutiños...". No cierra la frase y un gol soñado le pasa por su mente.

El aislamiento no le borra la sonrisa que le caracteriza. Su partido es largo y lo reconoce. Es duro y lo afronta.

La energía que recibe es la fuerza con la que ya le conocen las enfermeras. "O martes que vén vanme facer un punzamento na médula e a ver cómo vai". Cristian vive día a día. Partido a partido. Filosofía 'cholista' hasta el final.

El detalle

El 'pichichi' de la Primera Galicia, David Soares Dos Anjos, muestra el reto que propone La Región y el programa deportivo de Telemiño, La Prórroga, para dedicar con la 'C' del nombre del jugador del CD Allariz, Cristian Ferreira Caride, todos los goles de la jornada del fútbol provincial. El jugador del Bande, que lleva 21 goles en 20 partidos, ha sido el primero en sumarse a este movimiento de apoyo al jugador ourensano al que le detectaron leucemia y le tiene apartado de los terrenos de juego. Las fotos o los vídeos pueden enviarse a deportes@laregion.net o por whatsapp al 649 359 205.