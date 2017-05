Ángel Villar, único candidato a la presidencia de la Española

El actual presidente de la Española, Ángel María Villar, ha sido proclamado provisionalmente candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol por parte de la Comisión Electoral.

Este organismo, reunido ayer tras finalizar el plazo de presentación de candidaturas, acordó la proclamación definitiva de Villar a la reelección, cuya candidatura, según indica, es la única que ha sido presentada.

La Comisión indicó que la candidatura de Villar reunió todos "los requisitos reglamentariamente establecidos y que a la misma acompañan los avales de miembros de la Asamblea General, en número que cubre en exceso el mínimo que de los mismos exigen las normas que rigen estos comicios".

Por lo tanto, acordó proclamar provisionalmente la candidatura de Villar, si bien contra la presente resolución se puede interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en el plazo de dos días hábiles tras la referida notificación.

Villar opta a su octavo mandato como presidente de la RFEF en las elecciones del día 22, en tanto que su único oponente, Jorge Pérez, exsecretario general, no ha presentado aún la candidatura porque pidió la impugnación del proceso al TAD. Pérez confirmó que seguía siendo candidato pese a no presentar el pasado viernes, fecha fijada para hacerlo, la documentación para formalizar su candidatura por esta reclamación. Villar sí procedió a cumplir el calendario y el reglamento electoral.

Con más de doce meses de retraso en unos comicios en los que no ha podido evitar polémicas similares a las de otras elecciones, Villar (Bilbao, 1950) vuelve a someterse al refrendo de las urnas, que ya validaron su gestión hace unos días con la elección de los integrantes de la Asamblea General.

Ésta tiene cita para elegir al presidente y a los miembros de la Comisión Delegada el lunes 22 de mayo, un año y tres meses después de que el presidente confirmara su aspiración de seguir en el cargo, cuando la oposición ya daba señales para intentar evitarlo.

Desde su último refrendo, el 16 de febrero de 2012, Villar ha pasado por situaciones delicadas fruto de sus diferencias con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el difícil momento de la FIFA, por la corrupción que salpicó a parte de sus directivos en 2015.

Pero los últimos doce meses han sido mucho más movidos, porque en ellos se ha dilatado un proceso que ya debía estar terminado.

Los sucesivos rechazos que el CSD hizo hasta el pasado 30 de enero de los modelos de reglamento electoral que la RFEF le mandó durante 2016, por no cumplir la orden ministerial que rige las elecciones federativas, han sido el motivo de que el fútbol vuelva a saltarse los plazos y a elegir presidente más tarde de lo normal.

Mientras tanto, Villar presentó y luego retiró su candidatura para presidir la UEFA, forzada a renovar el cargo por la inhabilitación del francés Michel Platini, y la RFEF se ha visto obligada a devolver una subvención que el CSD le concedió en 2010, con declaración de Villar en los juzgados por dos denuncias sobre su gestión.

Un posible trato de favor (económico) a los clubes Recreativo y Marino en anteriores temporadas y el mal uso de dicha subvención son casos que le salpican, pendientes todavía de resolución judicial.

Como la presidencia de la UEFA se renovó en septiembre, Villar estuvo también al frente de ésta durante la Eurocopa de Francia en calidad de vicepresidente. n