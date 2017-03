El ambiente como rival

Un ambiente infernal en San Paolo, con el que la afición del Nápoles quiere empujar a su equipo a la remontada tras el 3-1 de la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, medirá hoy la fiabilidad de un Real Madrid capaz de lo mejor y lo peor en 2017, que recupera a su líder Cristiano Ronaldo. "Les espera un San Paolo calentito", advirtió Pepe Reina nada más salir derrotado del Santiago Bernabéu. El estadio del Nápoles y un rival de fútbol vertical de calidad es el examen al que se somete un Real Madrid al que le llega la hora de la verdad intentando huir de una irregularidad que marca su presente.

Para sorpresa de muchos encontró el mejor de sus niveles del curso en un día repleto de presión y sin sus grandes referentes ofensivos. La ausencia de Gareth Bale y Cristiano Ronaldo en Ipurúa invitó al esfuerzo colectivo y una actitud de jugadores de la segunda línea que incluso provocan un debate sobre el cartel de indiscutible que tiene colgado la BBC. Lo seguirá siendo para Zinedine Zidane, que no tiene ninguna duda de alinear a Bale, Benzema y Cristiano en un día señalado en rojo en el calendario al que llega con gran parte de sus titulares descansados. Dani Carvajal, Marcelo, Toni Kroos, Bale y Cristiano no jugaron ante el Eibar y tendrán que dar su mejor versión física para ayudar al Real Madrid a alcanzar los cuartos de final.

Para ello es clave marcar y el Real Madrid es garantía de ello. Lo ha hecho en sus 46 últimos partidos en una racha de récord que se inició el 30 de abril de 2016. A ello saldrá Zidane. A lo que sabe hacer sin especular. Pidiendo actitud defensiva a todos sus jugadores, en este partido no puede quedar nadie de arriba desenganchado de ayudas defensivas, y personalidad para tener el balón y dañar a un rival que arriesgará y dejará espacios durante el partido. Es el plan trazado en un equipo que demostró que tiene fondo de armario y suficientes recursos para conquistar el deseado doblete, en el camino al sueño de convertirse en el primer equipo que reedita título en Liga de Campeones.

Un rival animado

Tras caer en el partido de ida, el Nápoles pasó por un difícil momento a nivel moral, pero el último triunfo logrado en el campo del Roma en la Serie A italiana, le volvió a dar optimismo. A excepción del defensa Lorenzo Tonelli, el técnico Maurizio Sarri podrá contar con toda su plantilla y todo apunta a que alineará al mismo once que jugó en el Santiago Bernabéu el pasado 15 de febrero. Por lo tanto, estarán los tres españoles: Pepe Reina, Raúl Albiol y Callejón.

Nápoles: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejón, Insigne, Mertens.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.