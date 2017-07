Alonso: "Unos buenos puntos"

El español Fernando Alonso acogió con satisfacción los ocho puntos que le reportará su sexto puesto en Hungría. "Nos llevamos el premio de unos buenos puntos en la carrera", celebró el piloto asturiano, dos veces campeón del mundo. "Y, de manera un poco sorprendente, la vuelta rápida del penúltimo giro. Bienvenida es", destacó en declaraciones a Movistar F1.

"Contento" por el rendimiento de su monoplaza en el circuito de Hungaroring, Fernando Alonso consideró que el resultado estuvo motivado por las características de la pista. "Hay tres o cuatro fines de semana donde sabemos que seremos un poco más competitivos y en esos no puedes fallar", valoró tras sumar ocho de los diez puntos que acumula esta temporada. "En Mónaco, Hungría y Singapur a priori tenemos más opciones. Ojalá lo volvamos a hacer en Singapur", apostilló.

Tras el parón veraniego, que se prolongará hasta el fin de semana del 25-27 de agosto, Alonso intuye, sin embargo, que volverán las dificultades a su garaje. "En Spa y en Monza va a tocar sufrir, así que vamos a disfrutar este buen resultado", dijo.

Preguntado por el incidente con su compatriota Carlos Sainz (Toro Rosso), saldado sin sanción, Fernando Alonso remarcó: "Yo no tenía más pista, él se fue abriendo y nos tocamos. Afortunadamente no pasó nada, pero hay que dejar espacio para los coches en el exterior".

La imagen divertida

Para anunciar el parón estival en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, la organización desplegó este domingo en el circuito de Hungaroring un gran mural con la conocida estampa del español Fernando Alonso tomando el sol sobre una butaca tras su retirada en el Gran Premio de Brasil 2015. La imagen sorprendió a los aficionados y al propio piloto, que esta vez posó con una sonrisa tras firmar su mejor actuación de la temporada.

"Buscábamos la séptima o la octava plaza", reconoció en declaraciones facilitadas por su equipo, "pero la retirada de Daniel Ricciardo hizo posible la escalada hasta la sexta posición".

"Trabajamos durante todo el fin de semana para esto, sin errores, con tres buenas sesiones de entrenamientos y una gran clasificación. En carrera lo hicimos perfecto", celebró.n