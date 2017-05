Alex Márquez gana su primer gran premio con autoridad

Morbidelli superó a Márquez en la curva de Sito Pons, tras un error del español, que una vuelta más tarde vio como el italiano se iba por los suelos en la curva de Ángel Nieto.



En el campeonato del mundo Morbidelli sigue siendo líder (75 puntos) con el suizo Thomas Luthi a once puntos (64), el portugués Miguel Oliveira tercero con 59 puntos y el español Alex Márquez cuarto con 49 puntos.



El italiano Morbidelli se intentó colar al español Alex Márquez a final de recta tras apagarse el semáforo en el giro inicial pero éste supo mantener la trazada perfecta para liderar la carrera desde ese mismo instante y comenzar a marcar un ritmo que sólo pudo seguir su propio compañero en el equipo Estrella Galicia 0`0.



Fue tal el ritmo de Alex Márquez que en la primera vuelta ya contaba con un segundo y medio de ventaja sobre el tercer clasificado, el suizo Dominique Aegerter (Suter) y Franco Morbidelli se empleaba a fondo para no perder el contacto con él.



Ya en el segundo giro tanto Márquez como Morbidelli marcaron los primeros récords de vuelta rápida y la diferencia respecto a la cabeza del grupo perseguidor se acercó a los tres segundos.



Durante el tercer giro el italiano Simone Corsi (Speed Up) se intentó meter por dentro de la trayectoria de una curva y se acabó llevando al suelo tanto al español Xavier Vierge (Tech 3), al que tocó por detrás, como al japonés Takaaki Nakagami (Kalex), a quien arrastró en su caída.



Vierge tuvo que entrar en su taller para reparar los desperfectos pero regresó a la pista, como también Nakagami.



Con un ritmo consistente y sin errores el hueco de la pareja de cabeza fue en aumento al paso de cada vuelta.



Un segundo y medio en la primera, cuatro segundos en la vuelta cuatro y 4,5 segundos en la cinco, que fue la máxima ventaja que logró el dúo, si bien al quedarse sólo, el español llegó a tener cinco segundos de adelanto sobre Bagnaia y atravesó la línea de llegada con una ventaja de 3,4 segundos.



Con Márquez y Morbidelli destacados, el grupo perseguidor quedó reducido a seis pilotos, los italianos Francesco Bagnaia (Kalex), Mattia Pasini (Kalex) y Luca Marini (Kalex), el suizo Dominique Aegerter, el portugués Miguel Oliveira (KTM) y el alemán Marcel Schrotter (Suter).



Márquez se equivocó de trayectoria en la curva de Sito Pons de la octava vuelta, que tuvo que hacer más larga para evitar la caída, momento que aprovechó Morbidelli para adelantarle, aunque se pudo colocar rápidamente tras el rebufo del italiano, que poco después, en la novena vuelta, se fue por los suelos en la curva de Ángel Nieto sin posibilidad de continuar.



El español del equipo Estrella Galicia 0`0 se había quedado sólo al frente de la carrera con una ventaja de 4,3 segundos sobre el italiano Francesco Bagnaia, su inmediato perseguidor junto a su compatriota Pasini, que dejaron atrás al resto del sexteto, del que acabó saltando el portugués Oliveira para superar a Pasini en el vigésimo primer giro.



Con la precisión de un relojero suizo, Alex Márquez se mantuvo al frente de la carrera hasta la última de las veinticinco vueltas a que estaba programada la carrera en la categoría intermedia.



Le acompañaron en el podio el italiano Bagnaia, quien en su cuarta carrera en la nueva categoría lo pisa por primera vez, y el portugués Oliveira.



Axel Pons (Kalex) también acabó en los puntos, décimo, al verse superado en la última vuelta por el colombiano Yonny Hernández (Kalex), Jorge Navarro (Kalex), duodécimo, y Ricard Cardús (KTM), decimocuarto.



Por detrás de las posiciones de puntos acabaron Edgar Pons (Kalex), decimoséptimo, Isaac Viñales (Kalex), decimoctavo y Xavier Vierge (Tech 3) e Iker Lecuona (Kalex), fuera de carrera.