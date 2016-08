Alberto Contador, tras caerse: "Se está poniendo la cosa complicada"

El español Alberto Contador (Tinkoff) ha sufrido una fuerte caída dentro del último kilómetro de la séptima etapa con final en Puebla de Sanabria (Zamora) y ha expresado su contrariedad al afirmar que "se está poniendo la cosa complicada".

"Todavía estoy caliente, pero tengo reventado el lado izquierdo y el gemelo lo tengo muy mal", ha dicho antes de someterse a un reconocimiento médico para conocer el alcance de sus lesiones.

El madrileño ha explicado que iba "bien colocado" en esos últimos metros porque todos sabían que los últimos 300 metros eran en ascensión y podía haber algunas pequeñas diferencias y en la curva "he entrado por dentro y se ve que hay algunos entran en las curvas sin tocar el freno y me he ido al suelo".