Alavés y Atlético se miden sin reservas

nnnEl francés Antoine Griezmann, de vuelta al once tras su descanso en la Copa del Rey, y el Atlético de Madrid reanudan hoy (16:15, Bein) la carrera por el podio de la Liga con un partido básico en Vitoria contra el Alavés, un rival con sólo dos derrotas este curso en Mendizorroza, donde encadena cinco choques sin perder. El margen de error del equipo rojiblanco es mínimo, ya que está a seis, siete y ocho puntos de la tercera, la segunda y la primera posición de la clasificación.

Diego Simeone, técnico colchonero, sólo alterará su once tipo por la baja por cinco amarillas de Gabi Fernández, que probablemente provocará la vuelta al centro de Koke Resurrección, con el uruguayo José María Giménez como alternativa.

Por su parte, Mauricio Pellegrino podrá contar con toda la plantilla y, en principio, no se espera que rote en exceso pensando en el partido de Copa del próximo jueves en Balaídos contra el Celta. Incluso podrá contar con Theo, cedido por el Atlético.

Deportivo Alavés: Pacheco; Femenía, Laguardia, Feddal, Theo; Marcos Llorente, Manu García; Ibai o Toquero, Camarasa, Édgar; y Deyverson.

Atlético de Madrid: Moyá; Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe; Juanfran o Correa, Saúl, Koke, Gaitán; Griezmann y Gameiro.