Una zurda de oro al servicio del Celta

9Iago Aspas. En un Celta plagado de futbolistas únicos, Iago Aspas se ha convertido en un auténtico símbolo. El delantero moañés se erigió en uno de los grandes protagonistas del partido. Buscó el gol con insistencia, nunca se rindió y acabó encontrando el premio a su fe con el tiempo reglamentario ya cumplido, cuando marcó de penalti el gol que envió a la prórroga un duelo histórico.

Pyatov fue una pesadilla para Iago Aspas durante buena parte del encuentro de ayer en Járkov. Evitó el gol del moañés con grandes intervenciones. La primera a los 4 minutos y después a los 27, a los 41 y en dos acciones consecutivas a la hora de partido. Lo intentaba una y otra vez el máximo goleador del Celta y respondía en otras tantas ocasiones el veterano guardameta del Shakhtar.

Hasta que llegó la jugada que decantó la balanza a favor de los vigueses. Guidetti provocó el penalti a punto de cumplirse el minuto 90 y Iago Aspas, cómo no, asumió la responsabilidad. Marcar mantenía al Celta con vida, fallar dejaba al Celta fuera de Europa. Y el moañés no falló. No le tembló esa zurda de oro, empeñada en hacer historia con la elástica celeste. No tembló el corazón del moañés, convertido en uno de los mejores delanteros de Europa.n