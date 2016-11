Yoel: "Es increíble el fútbol que hace el Celta, da gusto verlo"

. El vigués no logró hacerse un sitio allí y esta temporada está cedido por el conjunto che en el Eibar, rival del Celta este sábado en Ipurua. El canterano reconoció ayer que en el conjunto celeste tiene "grandes amigos. Siempre que te toca jugar contra ex compañeros y amigos es un partido interesante".

Desde la distancia, el guardameta, habitual suplente por detrás de Asier Riesgo, valora muy positivamente el nivel que ha alcanzado el Celta. "Con los jugadores que tiene, te puede hacer daño en cualquier momento. Llevan años haciendo un gran papel en Liga", aseguró. Y añadió que "es increíble el fútbol que hace, da gusto verlo. Es superdífícil jugar contra ellos. Esperemos que salgan las cosas como nosotros queremos y no como quieran ellos".

Yoel es uno de los dos canteranos del Celta en la plantilla del Eibar, junto a Jota Peleteiro. Y desde allí vivió con alegría la convocatoria de Iago Aspas con la selección española. "Desde pequeñitos jugamos juntos. Es un chaval especial, cuando tiene todo de cara es imparable porque tiene mucha velocidad y se desmarca muy bien. No puede jugar aquí pero sabe que tiene un gran amigo y cada vez que voy a Vigo intento estar con él", dijo.

El Eibar no tiene ningún internacional y el Celta, once, cuestión que podría jugar en favor del conjunto armero, aunque Yoel cree que "no será problema. Les puede pasar factura a los que viajan lejos. Los viajes son incómodos y te cargan de cansancio. Esperemos que lleguen lo más cansados posible".n