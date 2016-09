Y la ACB regresó por una noche a Vigo

El primer Memorial Quino Salvo recordó ayer el hambre que hay en Vigo de baloncesto masculino de élite. Cerca de tres mil personas acudieron al pabellón de As Travesas para rendir homenaje al exjugador y técnico vigués fallecido el pasado mes de junio, cuyo plato fuerte era un partido amistoso entre dos equipos de la actual Liga ACB, el Obradoiro y el Joventut. Aunque ambos mostraron la falta de rodaje propia de este momento de la pretemporada, el equipo compostelano demostró que esta campaña puede aspirar a algo más que a asegurar la permanencia, mientras que la 'Penya' deberá mejorar bastante si no quiere sufrir.

El Memorial Quino Salvo tuvo tiempo para la emoción y tiempo para el baloncesto. La primera la protagonizaron los familiares del homenajeado, que recibieron el cariño de los centenares de espectadores que acudieron a la cita.

El segundo se dividió en dos partes. Porque antes del encuentro entre Obradoiro y Joventut, se enfrentaron los dos equipos vigueses que disputarán la próxima temporada la Liga EBA.

Ante cerca de un millar de aficionados, el VGO Basket se impuso al Seis do Nadal Coia (64-54) en un partido muy igualado hasta el final del tercer cuarto, cuando los primeros abrieron un hueco de diez puntos que sería ya insalvable para los de Óscar González.

Tras este encuentro, el pabellón siguió recibiendo público hasta rozar un lleno que no se logró por muy poco. Fue entonces el momento de los equipos de la Liga ACB. La mayor parte del público se puso del lado del Obradoiro, aunque el Joventut también recibió apoyos por la presencia en el quinteto titular de Alberto Abalde.

Al alero vigués pareció pesarle la presión de jugar en casa, porque nada más empezar cometió una personal, después falló un intento de triple y a continuación perdió un balón. A los cinco minutos ya estaba en el banquillo y, aunque jugó casi 23 minutos, nunca consiguió brillar, salvo a la hora de asistir a sus compañeros (terminó con seis asistencias). Tres puntos –un triple de seis lanzamientos– y dos rebotes fueron el discreto bagaje de Abalde en el partido.

Tampoco sus compañeros estuvieron a la altura de un Obradoiro que, tras un primer cuarto igualado (15-14), empezó a tomar ventaja en el segundo periodo de la mano de Allen Rosco (20 puntos y 6 rebotes al final, el más valorado del encuentro) y rompió definitivamente el choque en el tercer acto, con un parcial de 26-17.

Además de Allen, por parte del Obradoiro brilló especialmente el estadounidense Shayne Whittington, procedente de la NBA y que aportó 15 puntos.

Por el Joventut, Bieshaar fue el máximo anotador con 12 puntos y sólo otros dos jugadores superaron los diez tantos: Vasiliauskas y Lapornik, con 11 cada uno. El equipo badalonés demostró que tendrá que trabajar mucho o buscar algún otro refuerzo para ponerse a la altura de los compostelanos.

El primer Memorial Quino Salvo resultó todo un éxito, tanto por la organización como por la respuesta del público. El baloncesto masculino tuvo una noche estelar en Vigo por obra de Quino Salvo y la idea es que el evento se repita anualmente a partir de ahora.

Obradoiro (15+19+27+17:

Nacho Llovet (8), Shayne, Whittington(15), Eimantas Bendzius (2), Mickey McConnel, Alberto Corbacho –quinteto inicial–, Txemi Urtasun (7), Alberto Díaz, Santi Yusta (9), Adam Pechacek (8), Fran Cárdenas, Rosco Allen (20) y Pepe Pozas (8).

Divina S. Joventut (14+15+17+23):

Alberto Abalde (3), Sergi Vidal (5), Luka Bogdanovic, Sarunas Vasiliauskas (11), Terrence Bieshaar (12) -quinteto inicial–, Nenad Dimitrevic, Albert Sabat (7), Aklbert Miralles, José Nogués (7), Albert entura (7), Luka Lapornik (11) y Óscar Amo.;

Árbitros:

Pérez, Martínez y Rial. Eliminaron a Óscar Amo, del Joventut, por acumulación de faltas personales.

Incidencias:

Partido correspondiente al primer Memorial Quino Salvo, disputado en el pabellón de As Travesas ante cerca de tres mil espectadores.