La Xunta envía su propuesta para unir fútbol y fútbol sala

La administración de la Xunta para el deporte explicó que ambos organismos federativos disponen ahora de otros diez días para enviar sus alegaciones y, una vez terminado el plazo, la Secretaría Xeral para o Deporte emitirá una resolución definitiva.

La unificación de ambas federaciones fue solicitada por la FGF en diciembre del año pasado a raíz de un convenio de 2012 en el que los dos organismos manifestaban la intención de unirse a partir de la temporada 2013/14.

Sin embargo, tras cinco años de negociaciones no se llegó a un acuerdo y la Federación Gallega de Fútbol decidió denunciar el convenio de 2012 y solicitar la desinscripción de la Federación Gallega de Fútbol Sala, que no está dispuesta a desaparecer.

La semana pasada, la FGFS emitió un comunicado en el que criticaba los pasos dados en este sentido tanto por la entidad que preside Rafael Louzán como por la Secretaría Xeral para o Deporte, dirigida por Marta Míguez, que había planteado una fusión amistosa que no será posible.

Ahora será la Xunta la encargada de decidir y ha optado por la unificación de ambas entidades. n