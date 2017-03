“Vivimos bajo un yugo continuo”

José Alfredo Bea García (O Grove, 14 de octubre de 1969) analiza la actual situación del deporte de la pala en Galicia, tanto lo positivo, con el aumento constante de licencias y la visita a la sede del Campeonato Gallego de Invierno de Embarcaciones de Equipo, que por vez primera desde la construcción de Verducido se desarrollará fuera de la lámina pontevedresa; como lo menos apetecible, el 'conflicto de los 1.609 euros'. Es la factura que la Federación Española ha pasado a cada uno de los palistas gallegos que representaron a España en el Mundial de Bielorrusia 2016. Por el plató de Telemiño y la redacción de La Región se pasó el presidente de la Federación Gallega de Piragüismo para dejar clara su posición.

¿Qué momento está viviendo el piragüismo en Galicia?

De récord en récord. Desde 2010 llevamos un ascenso continuo en el número de licencias, en el número de eventos y en el de éxitos de nuestros palistas. Además, todo hace indicar que todavía no llegamos a la meseta, seguimos inmersos en un pico de ascenso constante.

En Pontevedra 32 clubes, en A Coruña 18 y en Ourense 5. ¿Las diferencias son de costa e interior o hay algún otro motivo?

Lo que sucede en Galicia no pasa en ningún otro lugar en el mundo con el piragüismo: ni en el número de competiciones, ni en su formato ni en el número de licencias y de clubes. Galicia tiene más piragüistas federados que muchos países, sin ir más lejos Portugal. Lugo, con 6 clubes, y Ourense, con 5, estarían en la media nacional o incluso por encima, pero el problema es que estas provincias tienen a su lado a dos monstruos: Pontevedra es la provincia con mayor número de clubes por número de habitantes a nivel mundial y A Coruña es la tercera. Es una simple cuestión demográfica. A pesar de que son más de pantano, los clubes que crecen en Galicia lo hacen en zona de mar, allí donde la instalación está practicamente en el núcleo urbano. En Ourense no hay cascos urbanos pegados a la lámina de agua pero es la provincia de los 1.000 pantanos y los 1.000 ríos y tiene zonas espectaculares para la práctica de los deportes náuticos. Castrelo de Miño, por ejemplo, es una instalación de alto nivel nacional. Además, estamos trabajando para crear convenios con la Deputación y los Concellos para que la semilla del piragüismo crezca todavía más en la provincia.

El Gallego de embarcaciones de equipo abandona por vez primera Verducido para viajar a Barra de Miño. ¿Ha sido una decisión difícil?

Sé que ha creado alguna polémica pero para nada ha sido difícil. En un momento de crisis, la Federación no podía sufragar los gastos en la organización de campeonatos y no quedó más remedio que centralizar la actividad en una instalación. Pero el piragüismo no se promociona celebrando eventos solo en Verducido. En la actualidad hay apuestas de las administraciones ourensanas que ven que organizar una regata puede generar riqueza para un ayuntamiento porque en ese campeonato participarán 600 deportistas y el 'circo' del piragüismo gallego mueve más de un millar de personas. Con Ourense y Lugo hay que realizar una discriminación positiva para conseguir una verdadera promoción del piragüismo en toda la comunidad.

Hablando de instalaciones, Galicia está en la élite internacional, pero...

Es la gran paradoja. Con 10 medallas olímpicas e innumerables títulos nacionales e internacionales podría pensarse que en Galicia hay instalaciones para deportes náuticos por doquier, pero no es cierto. Sólo hay una instalación construida por la Secretaría Xeral para o Deporte, Verducido en 2007, con una inversión de 6 millones de euros. Todo lo demás que hay en Galicia ha sido construido o impulsado por iniciativa de la sociedad. Nos queda mucho por mejorar en el tema instalaciones. Los méritos son enormes para la paupérrima inversión pública.



¿Dónde está el apoyo institucional?

Las Diputaciones y los Concellos son los grandes valedores del deporte gallego y del gran éxito del que ahora disfruta. Con la crisis, son quienes lo sustentan mientras que la Xunta se echó para atrás con un recorte espectacular en las ayudas de 40 millones a 20. La Secretaría Xeral debería ser el buque insignia y abogó por la dejadez. El deporte genera en Galicia el 3 por ciento del producto interior bruto y apenas recibe un 0,2 del presupuesto.

¿Qué le parece pagar por competir con la selección española?

De unos años para aquí, ante la nefasta gestión que lleva, la Federación Española tuvo la ocurrencia de, en aquellas modalidades o distancias para las que supuestamente había un presupuesto justo o inexistente –alguna de ellas distancia olímpica–, cobrar a los palistas por asistir con la selección, cuando por ley el deportista tiene la obligación de asistir siempre que sea convocado. Lo más grave llega cuando es la Federación la que impone con quién y cuándo volar, dónde hospedarse y dónde comer. Ella paga y después pasa la factura al deportista sin demostrar si esos gastos están ajustados a lo que en realidad se pagó. Cuando esto sucede, algo se está haciendo mal y por ello desde Galicia llevamos tiempo denunciando la situación.

¿Y esto tiene solución?

Los clubes nos han dado su apoyo para solicitar la intermediación de la Secretaría Xeral para o Deporte, pues creemos que si hay que pagar por asistir a la selección, que no sea bajo el yugo de la Federación Española. Estamos en el siglo XXI y que suceda esto supone una falta total de ética y transparencia.

¿Qué dicen los clubes sobre las medidas a adoptar de ahora en adelante?

Llaman para que intermediemos y los entendemos. Por eso hemos puesto a su disposición los abogados de la Federación Gallega y les pedimos que nos autoricen a meternos en una posible causa, si así lo consideran. Nos gustaría gastar el dinero en otras cosas pero si hay que hacerlo en temas judiciales, bienvenido sea si sirve para evitar el despotismo absoluto existente. La Federación Gallega tiene impugnadas la elecciones a la Federación Española porque el presidente actual ha hecho trampas alterando el censo electoral para llegar al poder. Y todo con la connivencia del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), porque ellos mismos se encargan de tapar las indecencias de los presidentes de las federaciones. Tenemos el yugo continuo del CSD (Consejo Superior de Deportes) y de un TAD compuesto por una panda de incompetentes. Porque ellos mismos lo dicen, al declararse no competentes para resolver asuntos entre federaciones cuando es su misión y te mandan a la vía ordinaria para que gastes el dinero. Juegan con las cartas trucadas desde el minuto uno y como a ellos les ampara la Abogacía del Estado, arropan las corruptelas en las federaciones. Es una realidad y ello demuestra que el sistema está fallando. Esperemos que esto cambie y que no tarde mucho porque si no el sistema estaría avalando la corrupción en las federaciones y el amaño en los procesos electorales.