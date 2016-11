"Por lo visto en el partido, lo más justo hubiera sido un empate"

Rafa Sáez salió dolido del derbi al entender que su equipo había merecido sumar al menos un punto. "El partido, por lo mostrado ya en la primera parte, caminaba por la senda del empate, y en ese trayecto el Celta B encontró el gol en una falta lateral, más bien un centro-chut. A partir de ahí el partido se volvió un poco loco porque nosotros intentamos moverlo un poco, hacerlo un poco más de ida y vuelta para tener más presencia en el área rival. Y la verdad es que aunque las mejores paradas del partido las hizo Iván Villar, ganó el Celta B porque marcó un gol", resumió el entrenador del Coruxo, que reconoció que "nos queda la pena del impulso final, de los diez o quince últimos minutos del Coruxo, que pienso que por empuje, por valentía y por decisión en la búsqueda del empate mereció al menos un punto". Sáez lamentó también la oportunidad perdida al final del encuentro. "No sé si la última jugada del partido es penalti o no. La falta es clara, pero queda por determinar si fue dentro del área o no, y si es así nos dejaría un poco más dolidos por no haber podido por lo menos dejar el derbi en tablas, que, sinceramente, por lo que ocurrió en los noventa minutos, creo que hubiera sido lo más justo", afirmó.

Por último, el técnico de O Vao admitió que el derbi no resultó todo lo espectacular que se había previsto por lo marcha de los dos equipos. "El campo, aunque no estaba mal, se encontraba muy pesado. De hecho en el tramo final del partido había muchos jugadores acalambrados por el esfuerzo físico. Entonces, aunque el campo permitía rodar el balón, hacía falta mucho trabajo físico para poder hacerlo y ésa fue una de las circunstancias que hicieron que el partido no fuera todo lo vistoso que podría haber sido", sentenció el preparador del Coruxo, que con la derrota de ayer rompió una racha de cinco jornadas sin perder, en las que había sumado cuatro victorias y un empate y se había colocado muy cerca de la zona de fase de ascenso. n